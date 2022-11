Projekt Rona Gilberta oraz Dave'a Grossmana, realizowany przez ekipę Terrible Toybox trafi w listopadzie na konsole. Premiera już za kilka dni.

Return to Monkey Island na PS5 i Xboxach

Return to Monkey Island zadebiutowało na pecetach oraz Nintendo Switch 19 września 2022 roku, zbierając bardzo pozytywne opinie. Chociażby na Steamie ocena produkcji wynosi 9/10 przy prawie 5000 recenzjach. Gra jest kontynuacją legendarnych przygodówek The Secret of Monkey Island oraz Monkey Island 2: LeChuck's Revenge. Twórca serii, Ron Gilbert, dość niespodziewanie zapowiedział Return to Monkey Island w Prima Aprilis i początkowo odebrane było to jako żart. Nic bardziej mylnego i teraz, po udanej premierze na PC i Switchu, gra zawita na konsole PS5 oraz Xbox Series X/S.

Return to Monkey Island to gra typu point-and-click, w której pojawiają się zarówno znane już, jak i nowe postaci. Nie brakuje łamigłówek, zabawnych dialogów i wielu interesujących lokacji. Gracze podczas przygody przemierzają Wyspę Melee, Grozy oraz Brr Mudy. Fabularnie gra podejmuje wątek z Monkey Island 2: LeChuck's Revenge.

Minęło wiele lat, odkąd Guybrush Threepwood był ostatnio uwięziony w bitwie na rozum ze swoim wrogiem, piratem zombie LeChuckiem. Jego prawdziwa miłość, Elaine Marley, odwróciła swoją uwagę od rządzenia, a sam Guybrush jest zagubiony i niespełniony, ponieważ nigdy nie znalazł Sekretu Małpiej Wyspy. Młodzi przywódcy piratów, dowodzeni przez kapitana Madisona, odsunęli starą gwardię od władzy, Wyspa Melee zmieniła się na gorsze, a słynny biznesmen Stan został uwięziony za przestępstwa związane z marketingiem.

Kiedy premiera Return to Monkey Island na PS5 i Xbox Series X/S?

Return to Monkey Island zadebiutuje na konsolach PS5 i Xbox Series X/S już 8 listopada 2022 roku. Co więcej, gra pojawi się również w Xbox Game Pass.

Źródło: youtube, returntomonkeyisland.com