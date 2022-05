Phonopolis to gra o równie pięknej oprawie co poprzednie dzieła Amanita Design, a zarazem pod wieloma względami zupełnie do nich niepodobna.

Phonopolis – nowa przygodówka królów klimatu

Phonopolis to najnowsza gra czeskiego studia Amanita Design – twórców takich produkcji jak Machinarium, Samorost, Botanicula czy Creaks. Co to oznacza? Ano przede wszystkim to, że o przepiękną oprawę wizualną i niezwykły klimat można być absolutnie spokojnym.

Tym razem jednak Czesi próbują czegoś innego. Choć całość wciąż będzie ręcznie rysowana, to grafika będzie nie dwu-, a trójwymiarowa. Wykorzystana zostanie również technika animacji poklatkowej w prędkości 12 klatek na sekundę. Jak to wygląda? Zwiastun przynosi odpowiedź…

Zobacz zwiastun Phonopolis – nowej gry twórców Machinarium:

Phonopolis? A co to jest w ogóle?

Phonopolis to prawdopodobnie najambitniejszy projekt w historii Amanita Design. Nie tylko ze względu na grafikę, ale też fabułę. Producent chce przedstawić realistyczną opowieść o indywidualizmie, manipulacji społecznej i dyktaturze, choć nie zabraknie przy tym elementów humorystycznych.

Pod względem rozgrywki natomiast będzie to najpewniej tytuł zbliżony do Machinarium i innym dzieł Czechów. Krótko mówiąc: przygodówka typu point-and-click wypełniona zagadkami logicznymi.

Kiedy premiera Phonopolis?

Jeśli podoba ci się to, co widzisz i słyszysz, to niestety muszę cię zmartwić. Nie ma szans na premierę Phonopolis w tym roku. Żadnej – choćby przybliżonej – daty debiutu również nie poznaliśmy.

Źródło: Polygon, Rock Paper Shotgun