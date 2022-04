W Prima Aprilis Robert Gilbert, twórca serii Monkey Island, zamieścił na swoim blogu wpis informujący o rozpoczęciu pracy nad nową odsłoną cyklu. Z uwagi na datę niewiele osób wzięło to na poważnie, jak widać niesłusznie. W sieci pojawiła się oficjalna zapowiedź kontynuacji.

Ron Gilbert, który napisał i wyreżyserował komediowo-przygodową grę typu point-and-click The Secret of Monkey Island, powraca z najnowszą odsłoną serii. Na Twitterze pojawiła się oficjalna zapowiedź tytułu Return to Monkey Island.

W projekt zaangażowani są deweloperzy ze studia Terrible Toybox. Projektem i scenariuszem ma zająć się Ron Gilbert i Dave Grossman, muzyką Michael Land, Peter McConnel oraz Clint Bajakian. Gra powstanie przy współpracy z Lucasfilm Games oraz Develover Digital.

Tytuł ma pojawić się jeszcze w tym roku, jednak na razie konkretna data premiery nie jest znana. Z pewnością w najbliższym czasie możemy spodziewać się dalszych szczegółów.

Jesteście zainteresowani Return to Monkey Island?

Źródło: twitter, engadget.com