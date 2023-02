Revolut Sklepy to nowość, która pozwoli każdemu użytkownikowi uzyskać natychmiastowy cashback w wysokości 3 proc. Lista partnerskich sklepów jest długa, więc każdy znajdzie coś interesującego dla siebie.

Oczekiwanie na wypłatę cashback na wielu platformach potrafi przeciągać się tygodniami. W przypadku nowości, która pojawiła się właśnie w Polsce – oczekiwanie nie będzie już problemem. Revolut Sklepy (Shops) to usługa, która pozwoli uzyskać natychmiastowy cashback w wysokości 3 proc. podczas zakupów w wielu sklepach internetowych. Jak ją znaleźć i dla kogo jest dostępna?

Revolut Sklepy: natychmiastowe 3 proc. cashbacku

“Cashback inny niż wszystkie” – twierdzi Revolut w oficjalnym komunikacie prasowym. Fintech będzie wypłacać 3 proc. za każdy zakup zrealizowany w sklepie partnera – a tych jest całkiem sporo, w tym kilka marek technologicznych. Funkcja będzie dostępna dla każdego użytkownika platformy, bez względu na posiadany plan. Oznacza to, że zakupy ze zwrotem pieniędzy zrobią też użytkownicy korzystający z darmowego konta.

Aby przejść do funkcji Revolut Sklepy, wejdż do sekcji Centrum, a następnie wyszukaj kafelek Sklepy (w kategorii Styl życia). Jeśli na swoim profilu nie znajdujesz nowości, upewnij się, czy posiadasz aktualną wersję aplikacji. Jeśli tak, a w menu nadal nie widzisz zakładki Sklepy, musisz uzbroić się w cierpliwość – Revolut uruchamia ją systematycznie u kolejnych użytkowników i każdy powinien otrzymać dostęp do niej jeszcze dziś.

Sporo sklepów, proste zasady

Korzystanie z cashbacku Revolut Sklepy jest wyjątkowo proste. Wystarczy w sekcji do tego przeznaczonej wybrać interesujący sklep, przejść na jego stronę za pośrednictwem aplikacji i ostatecznie opłacić zamówienie kartą Revolut. Wybór sklepów współpracujących z Revolut jest na ten moment całkiem duży i można się spodziewać, że z biegiem czasu lista partnerów zacznie się powiększać.