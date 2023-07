Tańsze paliwo na wakacje? Aplikacja Orlen pozwoli tankować ci ze zniżką 30 groszy na litrze paliwa. Jedyne czego potrzebujesz to aplikacja Orlen Vitay – sprawdź, jak skorzystać z oferty na tanie paliwo Orlen.

To kolejny raz, kiedy Orlen startuje z ofertą zniżki na paliwo w okresie wakacyjnym. W tegoroczne wakacje będzie można zatankować nawet 400 litrów paliwa w ramach promocji -30 groszy na tankowanie. Z Kartą Dużej Rodziny można liczyć na rabat -40 groszy na litr zatankowanego paliwa.

Tanie paliwo Orlen: do kiedy trwa oferta?

Z rabatu 30 gr na litrze paliwa można już korzystać – oferta Orlenu wystartowała i na każdej stacji sieci paliw otrzymasz rabat, jeśli skorzystasz z aplikacji Orlen Vitay. Czasu na skorzystanie z promocyjnych cen jest sporo, bowiem zakończenie oferty zapowiedziano na 31 sierpnia

Niewykluczone jednak, że Orlen zdecyduje się przedłużyć akcję. Podobna sytuacja miała miejsce rok temu, kiedy oferta początkowo miała zakończyć się wraz z końcem wakacji, a trwała do połowy września.

Dla kogo jest oferta taniego tankowania? Orlen wymaga jednej rzeczy

W praktyce każdy może skorzystać z oferty -30 groszy na cenie litra paliwa. Promocja obejmuje zarówno benzynę, ale też olej napędowy do silników Diesla. Aby stacja mogła naliczyć rabat, potrzebujesz wyłącznie aplikacji Orlen Vitay.

Aplikacja Orlen Vitay: jak założyć Niezbędna do skorzystania z oferty jest aplikacja Orlen Vitay jest dostępna na smartfony z Androidem oraz iOS. Aby ją pobrać, wyszukaj w sklepie Google Play (Android) aplikacji Orlen Vitay. Identyczną nazwę nosi wymagane oprogramowanie w sklepie App Store (iPhone). Możesz też skorzystać z fizycznej karty programu lojalnościowego Orlen Vitay, jednak jej cyfrowa wersja jest o tyle wygodniejsza, że rejestracja w aplikacji trwa kilka minut i karta na smartfonie natychmiast jest gotowa do użytku. Samo zarejestrowanie się w Vitay przebiega standardowo i niezbędne jest podanie podstawowych danych osobowych. Nie ma obowiązku posiadania samochodu osobowego, aby zarejestrować się w aplikacji Orlen Vitay. Pobierz aplikację Orlen Vitay z Google Play

Pobierz aplikację Orlen Vitay z Apple App Store

Jak skorzystać ze zniżki na tankowanie w Orlen Vitay?

Jeśli jesteś zarejestrowany w programie lojalnościowym Orlen, spełniasz wszystkie warunki, aby skorzystać z oferty na tańsze tankowanie. Aby zatem wykorzystać zniżkę, musisz pokazać przy kasie wygenerowany w aplikacji Orlen Vitay kupon.

Uwaga: pamiętaj, aby posługiwać się aplikacją Vitay, a nie Orlen Pay, w której nie można wygenerować kodu na tańsze tankowanie.

Limity taniego tankowania Orlen. Ile można zatankować w promocji?

Maksymalnie 200 litrów w ciągu miesiąca. To jedyne ograniczenie w ofercie tańszego tankowania Orlen. Przy założeniu, że oferta zakończy się wraz z końcem wakacji, oznacza to, że jednemu użytkownikowi przysługuje łącznie 400 litrów zatankowanego paliwa w cenie -30 groszy na każdym litrze.

Istotne też, że każde z czterech promocyjnych tankowań obejmuje maksymalnie 50 litrów paliwa wlewanego do zbiornika. Pamiętaj, że promocja obejmuje wyłącznie tankowanie wprost do samochodu. Oferta nie zadziała, jeśli paliwo trafi do kanistra etc.

Oszczędzanie na paliwie: proste wskazówki

Aplikacja Orlen Vitay i tańsze tankowanie w ramach oferty sieci stacji paliw to nie jedyny sposób na oszczędności na paliwie. Aby wydawać mniej pieniędzy podczas tankowania lub tankować rzadziej, skorzystaj z kilku wskazówek: