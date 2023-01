Właśnie wróciliśmy z prezentacji najnowszych produktów i rozwiązań, które Samsung przygotował na 2023 rok. Wiele z wcześniejszych plotek zostało potwierdzonych, ale kilka z nowości Samsung zdołał do samego końca zachować w tajemnicy. Zapraszamy do relacji z tego wydarzenia!

Jak co roku, bezpośrednio przed rozpoczęciem Targów Elektroniki Konsumenckiej w Vegas (w skrócie CES - z angielskiego Consumer Electronics Show), Samsung zaprasza przedstawicieli znaczących mediów na prezentację nazwaną First Look. Nie mogło nas tam zabraknąć i tak oto mamy dla Was relację z tego, co na miejscu zobaczyliśmy – przypominamy, że to wszystko są nowości, które dopiero niebawem zostaną ukazane na samych targach CES, a jeszcze później trafią do faktycznej sprzedaży. Zasadniczo przygotowaliśmy dla Was film z szybkim streszczeniem najważniejszych nowości, ale pod nim znajdziecie wszystko dokładnie rozpisane.

Samsung OLED w końcu doczekał się adekwatnej do swojej klasy formy

Zaczynamy od tego, co zrobiło na nas największe wrażenie, ale nadal pozostało w sferze realnych zakupów dla polskiego klienta – nowa generacja telewizorów Samsung OLED. Na rok 2023 Samsung zaprezentuje dwa osobne modele OLEDów, korzystających z ich wyśmienitej matrycy QD-OLED: S90C oraz S95C. Oznacza to, że w porównaniu do poprzedniego roku będziemy mieli większy wybór, tym bardziej, że każdy z tych modeli ma być dostępny w kilku rozmiarach, w tym również z przekątną 77”. Nowy, większy o 12” rozmiar z pewnością ucieszy wszystkich malkontentów, dla których 65” w S95B nie wystarczało.

Wraz z dodaniem rozmiaru 77" oraz przejściem na One Connect telewizory Samsung OLED S95C są już pełnoprawnymi przedstawicielami ścisłego highendu w tej branży.

Co ciekawe, bezpośrednim następcą S95B będzie w zasadzie S90C – poza drobnymi usprawnieniami, głównie w procesowaniu obrazu, nie będzie on się znacznie różnić od pierwowzoru. Za to prawdziwym hitem z pewnością okaże się najnowszy S95C, jako że w tym modelu niemal całą elektronikę urządzenia przeniesiono do osobnego boxa zwanego Samsung One Connect. To pierwszy tak zgrabny panel OLED, w którym nie uświadczymy tego typowego dla paneli organicznych pogrubienia obudowy w dolnej części! Jednocześnie jednak szczyt tego modelu jest nieco szerszy niż w S90C. Ogólnie obudowa zdaje się przypominać tę z telewizorów Neo QLED QN95B, które również wyposażane są w One Connect.

Nie ma co ukrywać, że Samsung w tym roku zgarnia dodatkowe punkty za styl!

Oba modele wyposażono w matrycę organiczną z powłoką kropek kwantowych (QD-OLED), zdolną pracować z (adaptacyjnym – FreeSync) odświeżaniem 144 Hz w pełnym 4K. Na ten moment naturalnie nie znamy nawet przybliżonych cen, ale można spekulować, że seria S90B powinna bezpośrednio zastąpić (w tym cenowo) obecny S95B, natomiast S95C (przynajmniej początkowo) może być nieco droższy.

Micro LED są już gotowe na rynek konsumencki!

Kolejną znaczącą niespodzianką była obecność paneli micro LED – te oczywiście pokazano już rok temu na CES 2022, a w połowie ubiegłego roku panele o przekątnej 100” i 114” trafiły do sprzedaży (w cenach zakupu średniego rozmiaru mieszkania w centrum stolicy). To, co nas zaskoczyło, to obecność na prezentacji modeli o mniejszych przekątnych – w tym nawet 50”!

Na pierwszym planie model o przekątnej około 50" a w głębi kolejne, większe przekątne - pozostaje liczyć na to, że cena nie zwali z nóg.

To oczywiście nadal nie będą tanie telewizory, ale jakość oferowanego przez nie obrazu całkowicie masakruje wszystko, co obecnie można uświadczyć. Jasność, nasycenie barw, ostrość obrazu oraz oczywiście kontrast – to wszystko wykracza dalece poza możliwości nawet najlepszych obecnie stosowanych matryc, takich jak QD-OLED. Tu również nie znamy cen, ale można mieć nadzieję, że model o przekątnej 50” nie przekroczy 5-cyfrowej kwoty.

Micro LED o przekątnej 114" okazał się zbyt jasny, aby dało się go porządnie sfotografować w SDR...

Nowe telewizory Neo QLED teraz same remasterują obraz i dźwięk

W telewizorach Neo QLED pozornie otrzymaliśmy najmniej zmian – to nadal wyśmienite panele QLED z podświetleniem mini LED (można jedynie spekulować, że przybyło stref podświetlenia, ponieważ nie potwierdzono nam tej informacji), które obecnie będą w stanie dodatkowo dowolny materiał SDR przerobić na HDR z pomocą funkcji Remasteringu HDR. Z opisu wynika, że funkcja ta ma działać nawet lepiej od tego, co możemy obecnie już odnaleźć w Windows 11 (Auto HDR), ponieważ ma podpierać się „sztuczną inteligencją”, czyli inaczej algorytmami głębokiego nauczania.

Trzeba przyznać, że z nową funkcją widać znacznie więcej! Oba ujęcia pochodzą z tego samego materiału źródłowego.

Remasterowany będzie również dźwięk, co sprowadza nas do wspomnienia o odświeżonej linii soundbarów – te fizycznie wiele się nie różnią, ale właśnie wspierają nowe systemy przetwarzania dźwięku, w tym nowy Samsung Q-Symphony oraz AI Sound Remastering.

Nowy system zarządzania dźwiękiem sprawia, że w końcu będziemy w stanie zrozumieć, co mówią aktorzy w polskich filmach!

Monitory Odyssey na prostej drodze do zdominowania rynku graczy

Samsung również nie zwalnia z tematem monitorów. Po tym, jak pod koniec 2022 roku zaprezentowano model Odyssey OLED G8 (3440x1440 px, 175 Hz) myśleliśmy, że chwilowo nic nowego się nie pojawi – nic bardziej mylnego, gdyż Samsung postanowił ostro dorzucić w tej kwestii do pieca. Inaczej nie da się określić pokazania monitora Odyssey OLED G9, który oferuje przekątną 49” z rozdzielczością 5120x1440 px i z odświeżaniem 240 Hz – a wszystko to na dobrze już znanym panelu QD-OLED z czasem reakcji 0,1 ms! Idealny monitor dla graczy?

Widząc ten monitor nasuwa się pytanie - czy jest jeszcze coś, co można ulepszyć w monitorze dla graczy?

Możliwe, ale z pewnością znajdą się tacy, którzy postawią na większy rozmiar – a to właśnie oferuje nowy Odyssey Neo G9 z przekątną 57” i rozdzielczością 7640x2160 px! Mówimy tu o połowie rozdzielczości 8K, nadal z zachowaniem 240 Hz odświeżania – do tego oczywiście niezbędne jest złącze DisplayPort 2.1, obecne na ten moment tylko w kartach AMD Radeon RX 7900 XTX (oraz RX 7900 XT) (choć mamy pewne obawy co do ich wydajności w takiej rozdzielczości – do pełnego wykorzystania 240 Hz może im nieco zabraknąć pary, nawet przy najwydajniejszym trybie FSR).

Rozmiar ma znaczenie, ale w tym przypadku jeszcze chwilę poczekamy na karty zdolne ogarnąć połowę 8K w 240 FPS...

Na 2023 rok zapowiedziano również nowe projektory – dobrze się domyślacie – to modele 8K

O ile w telewizorach 65”, a może nawet 75” rozdzielczość 8K może uchodzić za fanaberię (z czym nie do końca się zgadzamy), tak nikt nam nie powie, że 150-calowy ekran dobrze wygląda w 4K, gdy oglądamy go nawet z 2-3 metrów. Dlatego spore zamieszanie na rynku może wywołać nowy model Samsung The Premiere 8K. Jest bardzo jasny, znacznie wyraźniejszy oraz oczywiście znacznie droższy, choć ceny jeszcze nie znamy.

Jasność to od zawsze był największy problem projektorów 8K, ale Samsung poradził sobie z nim wyśmienicie - 4000 ANSI Lumen robi robotę!

Oficjalnie też już wprowadzono zapowiedzianą na IFA 2022 funkcję łączenia obrazu z dwóch projektorów Samsung Freestyle w jeden, ultrapanoramiczny i większy obraz. Same Freestyle doczekały się też aktualizacji panelu gracza i teraz też wspierają granie w chmurze, o którym niedawno sporo napisaliśmy. W skrócie – pod namiot wystarczy zabrać projektor i pada, i jeżeli mamy dobre połączenie z Internetem, to to wystarczy, aby cieszyć się najnowszymi grami, np. z Xbox Game Pass.

Tę funkcję Samsung pokazał nam zakulisowo już na IFA 2022 - teraz już oficjalnie trafia do urządzeń Freestyle (również tych wcześniej sprzedanych).

Tutaj warto też nadmienić, że panel gracza został znacznie odświeżony i dodano nowe funkcje (takie jak powiększanie minimapy w grach, które z niej korzystają). Ogólnie telewizory Samsung będą w 2023 roku jeszcze lepszym wyborem dla graczy.

Teraz Samsung Smart Things może sterować bezpośrednio wybranymi systemami automatyki domowej

Ostatnią nowością, choć dla części z Was możliwe, że największą spośród nowości, jest integracja ze Smart Hub kontrolera/centrali do sterowania inteligentnymi systemami automatyki od ZigBee, Matter i Thread. Na ten moment tylko te trzy, niespecjalnie popularne w naszym kraju systemy są kompatybile, ale z czasem pewnie będzie się to poprawiać.

Im więcej systemów możemy zintegrować w jednym panelu sterowania, tym lepiej - tutaj właśnie Samsung robi krok naprzód w 2023 roku.

Samsung jest jeszcze bardziej zielony

Ostatecznie warto jeszcze wspomnieć, że Samsung jeszcze bardziej dba o ekologię. Teraz nie tylko kartony są z recyklingowanej tektury (wykonane tak, aby móc z nich coś wykonać już po rozpakowaniu telewizora), ale również trzymająca je taśma klejąca jest teraz z papieru. W 2023 roku zmniejszył się również pilot sterowania we wszystkich modelach, co może budzić pewne obawy – czas pokaże.

Mniejszy pilot może się podobać, ale szkoda, że nie powrócono do metalowej obudowy... W tle widać propozycje podania kartonów po telewizorach Samsung.