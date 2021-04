Elektryczna hulajnoga RiDER Strong wjechała do polskich sklepów. Przyglądamy się jej specyfikacji, aby odnaleźć odpowiedź na pytanie: skąd taka nazwa.

RiDER Strong to ciekawa hulajnoga do miasta

Naładuj akumulator hulajnogi RiDER Strong do pełna, a przejedziesz nawet 55 kilometrów zanim zabraknie energii. To świetny wynik wśród miejskich modeli – czyni z niej dobrą opcję do codziennych dojazdów do pracy i z pracy. Taka jazda jest bezpieczna (za sprawą mocnego hamulca i świateł) oraz dynamiczna, bo…

350-watowy silnik rozpędza tę elektryczną hulajnogę z 10-calowymi kołami do prędkości 25 km/h. W razie czego możesz ograniczyć tę prędkość, wybierając tryb D (do 20 km/h) lub ECO (do 15 km/h). Niezależnie od wyboru maszyna nie będzie mieć problemu z pokonywaniem wzniesień o kącie do 15 stopni.

Strong nie tylko z nazwy

Hulajnoga zawdzięcza swoją nazwę (relatywnie) mocnej specyfikacji, ze szczególnym uwzględnieniem silnika i akumulatora, ale też temu, że jest w stanie udźwignąć nawet 120-kilogramowego użytkownika. Sama waży jedynie 16 kilogramów, więc jej przenoszenie z miejsca na miejsce nie jest szczególnie utrudnione.

Za hulajnogę RiDER Strong trzeba zapłacić około 2300 złotych. A zatem nie tylko pod względem specyfikacji, ale i ceny mówimy tu konkurentce dla Motus Scooty 10 czy też Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2. Jesteśmy ciekawi jak wypadnie z nimi w starciu „na żywo”. A która z nich tobie podoba się najbardziej?

Źródło: 4cv, informacja własna

Czytaj dalej o hulajnogach elektrycznych: