Poznaj 7 powodów, dla których robot planetarny Bosch Serie 6 MUMS6ZS35 będzie najlepszym wyborem.

Materiał sponsorowany przez Bosch

Roboty planetarne to nie tylko większe miksery, jak często się o nich mówi. Są to urządzenia zdecydowanie wydajniejsze, wytrzymalsze, dokładniejsze i mocniejsze. Ich producenci nie ograniczają się jedynie do trzech podstawowych mieszadeł, lecz rozbudowują roboty o liczne przystawki i funkcje. Jednym z takich wielofunkcyjnych i wielozadaniowych robotów planetarnych jest Bosch Serie 6 MUMS6ZS35. Co potrafi i czym się wyróżnia? Poznajmy się bliżej!

Wielozadaniowy pomocnik kuchenny, czyli robot Bosch Serie 6 MUMS6ZS35

Robot planetarny Bosch Serie 6 MUMS6ZS35 to totalny kuchenny game changer – poza dodatkowymi przystawkami, takimi jak: maszynka do mielenia, blender i rozdrabniacz do warzyw, ma też wbudowaną wagę, timer oraz programy automatyczne, które zapewniają bezbłędne wykonanie nawet najbardziej wymagających dań. Dlaczego warto kupić ten sprzęt? Czy dodatkowe funkcje faktycznie ułatwiają i przyspieszają pracę? Co sprawia, że ten robot planetarny różni się od konkurencji? Przedstawiam aż 7 powodów, dzięki którym przekonasz się, że robot planetarny Bosch MUMS6ZS35 będzie Twoim strzałem w dziesiątkę!

1. Precyzja pracy w każdym calu

Komfort – tak jednym słowem opisałabym pracę robotem planetarnym Bosch Serie 6 MUMS6ZS35. Jest na tyle wielofunkcyjny i pomocny, że błędem byłoby co wieczór chować go do szafki i wyjmować kolejnego dnia! Od kiedy zagościł w mojej kuchni, używam go codziennie i Tobie też to polecam. Można w nim przygotować: ciasta, desery, farsze, można zmielić mięso, warzywa i ryby, pokroić ziemniaki na frytki i poszatkować warzywa do sałatki, a na koniec zblendować zupę na krem i zrobić odżywcze smoothie. Ułatwień jest tu tak wiele, że nie sposób ich wszystkich wymienić!

Zacznę jednak od tego, co w robocie planetarnym Bosch Serie 6 cenię najbardziej, czyli od 7-stopniowej skali poziomów prędkości. Tak szeroki wachlarz ustawień pozwala dostosować moc pracy robota do potrzeb konkretnego ciasta, nadzienia lub kremu. Można też na bieżąco oceniać prędkość ruchu mieszadeł i w razie konieczności zwiększać ją lub zmniejszać jednym ruchem dłoni.

Oprócz pokrętła, którym ustawia się prędkość pracy, na korpusie robota planetarnego Bosch umieszczony jest duży, przejrzysty, 2,5-calowy wyświetlacz. To na nim wybiera się takie funkcje, jak: waga, timer, programy automatyczne i ustawienia, a także zyskuje dostęp do porad producenta.

W zestawie z robotem otrzymasz dużą, bo aż 5,5-litrową misę, która pozwoli na przygotowywanie naprawdę pokaźnych porcji dań. Jest solidna, wysoka i wykonana ze stali nierdzewnej, a co najważniejsze – z powodzeniem można przygotować w niej ciasto o wadze ok. 3,5 kg. Misa ma po bokach uchwyty, które ułatwiają jej przenoszenie, a także eliminują ryzyko, że naczynie pełne świeżo ubitej śmietany wyślizgnie Ci się z rąk i z brzękiem wyląduje na podłodze.

Do misy dołączona jest przezroczysta pokrywa, która zapobiega zachlapaniu kuchni podczas intensywnego ubijania. Pokrywa jest tak zaprojektowana, aby w trakcie pracy można było spokojnie dodawać kolejne składniki bez konieczności zatrzymywania robota. Jeśli jednak wolisz zrobić to, kiedy urządzenie jest wyłączone, przydatna okazuje się funkcja parkowania, która ustawia mieszadła z tyłu misy, przez co z przodu jest dużo miejsca na dodanie kolejnych składników ciasta, kremu lub nadzienia.

Nie mogę nie wspomnieć także o timerze. To dzięki niemu można wybrać czas, w jakim robot Serie 6 ma wyrobić ciasto. Po zakończeniu pracy urządzenie automatycznie się wyłączy. To świetne rozwiązanie, które docenisz zwłaszcza w chwilach, kiedy będziesz akurat zbyt zajęty innym zadaniem, by móc kontrolować pracę swojego robota! Jest też możliwość włączenia funkcji odmierzania czasu od zera, by na bieżąco śledzić, jak długo trwa mieszanie, zagniatanie lub ubijanie.

2. Ciasto tak dobre, jakby wyrabiano je ręcznie

To jedna z cech robota planetarnego Bosch, której skuteczność zauważyłam od razu, zwłaszcza przy wyrabianiu delikatnych ciast drożdżowych. Do tej pory byłam przekonana, że najlepiej wyrabia się je ręcznie – można monitorować siłę i kierunek ugniatania, a dodatkowo ciepło dłoni wspomaga proces wyrastania. Byłam bardzo ciekawa, jak robot planetarny Bosch poradzi sobie z tym zadaniem. Nie zawiodłam się! Ciasta drożdżowe i chleby, nawet te na zakwasie, zawsze wychodziły pulchne i doskonale napowietrzone! Wszystko to było zasługą planetarnego ruchu mieszadeł 3D, który odbywa się aż w trzech kierunkach jednocześnie, wiernie odwzorowując efekt pracy ludzkich rąk.

W kontekście wyrabiania ręcznego warto wspomnieć też o funkcji delikatnego mieszania. Niektóre ciasta wymagają bardzo delikatnego i powolnego łączenia składników, najczęściej za pomocą drewnianej szpatułki. Zwykle, z ostrożności, mieszałam je ręcznie. Teraz to się zmieniło – w modelu Bosch Serie 6 dostępna jest wspomniana funkcja delikatnego mieszania, która wykorzystuje maksymalnie obniżone obroty, imitując technikę ręcznego mieszania ciasta szpatułką.

Ogromnym autem robota Bosch Serie 6 jest także technologia inteligentnych sensorów. W menu na wyświetlaczu znajdziesz opcję automatycznych programów – wystarczy wybrać odpowiedni, np. do ubijania śmietany i oddać robotowi pełnię kontroli. Podczas pracy urządzenie stale monitoruje konsystencję przygotowywanej masy, a jego inteligentne sensory wyłapują moment, kiedy składniki są już perfekcyjnie zmieszane, ubite lub zagniecione. Jak tylko to nastąpi, robot automatycznie się wyłącza. To rozwiązanie jest świetne nie tylko dla osób, które mają małe doświadczenie w kuchni, ale i dla tych bardziej wprawionych. Często robiąc kilka rzeczy jednocześnie można przegapić idealny moment, a „przebić” bitą śmietanę naprawdę nietrudno!

3. Składniki odmierzone co do grama dzięki wbudowanej wadze robota Bosch Serie 6 MUMS6ZS35

Funkcją, którą po raz pierwszy spotkałam w robocie planetarnym, była wbudowana waga. Dzięki niej nie trzeba już sięgać po wagę kuchenną, odmierzać składników w małych miseczkach, a następnie ich przesypywać. Korzystając z Serie 6 wszystko wsypujemy i wlewamy bezpośrednio do misy. Dokładnie tak, wlewamy! Waga określa nie tylko masę sypkich produktów, ale też objętość mleka, oleju oraz innych płynów, a jej precyzja jest imponująca – waży z dokładnością do jednego grama.

Co więcej, ważenie nie ogranicza się wyłącznie do misy. Składniki możesz odmierzać też na korpusie – wystarczy umieścić tam miseczkę i wyzerować wagę. Poszczególne produkty można też ważyć bezpośrednio w przystawkach lub akcesoriach robota, np. w kielichu blendera.

4. Solidna konstrukcja, wytrzymałość i praca bez przegrzewania

Sekretem trwałości, wydajności i wysokiej skuteczności robota Bosch Serie 6 jest silnik o mocy aż 1600 W, który objęty jest niesamowicie długą, bo aż 10-letnią gwarancją producenta. Dzięki niej kupując robota Bosch zyskujesz pewność jego długiej, bezproblemowej pracy i nie tylko.

Niezwykle ważny jest też fakt, że urządzenie może pracować bardzo długo bez konieczności robienia przerw. Z reguły w instrukcjach robotów planetarnych można znaleźć informację, aby po kilkunastu minutach pracy zrobić pauzę – w przeciwnym razie sprzęt się przegrzeje. Tutaj tego problemu nie ma. Robot Bosch Serie 6 może pracować bardzo długo, przechodząc płynnie od jednego zadania do drugiego bez przerw i bez ryzyka przegrzania się. Jego silnik chłodzony jest powietrzem – za sprawą tej funkcji po przygotowaniu masy na ciasteczka możesz od razu blendować koktajl, a następnie zmielić mięso, zetrzeć warzywa i zrobić wszystko to, czego potrzebujesz.

Jest jeszcze jedna ważna zaleta tak dużej mocy silnika – podczas wyrabiania naprawdę ciężkich ciast, robot nie zwalnia i nie traci mocy. Utrzymuje wybrane obroty przez cały czas, gwarantując uzyskanie idealnego rezultatu za każdym razem.

5. Ubija, wyrabia, mieli, blenduje i ściera, czyli co potrafi Bosch Serie 6 MUMS6ZS35?

Lubię sprzęty wielozadaniowe, które mają wszystkie najpotrzebniejsze i najczęściej używane w kuchni funkcje. To bardzo praktyczne rozwiązanie, które eliminuje potrzebę kupowania dodatkowych urządzeń AGD. Nie muszę chyba dodawać, że właśnie taki jest testowany robot Bosch.

W zestawie z urządzeniem Bosch Serie 6 otrzymasz:

blender kielichowy – sprawdzi się do przygotowywania koktajli i smoothies. Z jego pomocą w mgnieniu oka przyrządzisz też zupę krem oraz owocowe desery. Kielich Thermosafe przystosowany jest do pracy zarówno z zimnymi, jak i gorącymi płynami,

maszynkę do mielenia – świetnie sprawdza się do rozdrabniania warzyw, gotowanego i surowego mięsa oraz ryb, doskonale nadaje się też do mielenia orzechów i innych bakalii oraz do przygotowania domowej bułki tartej,

– świetnie sprawdza się do rozdrabniania warzyw, gotowanego i surowego mięsa oraz ryb, doskonale nadaje się też do mielenia orzechów i innych bakalii oraz do przygotowania domowej bułki tartej, rozdrabniacz do warzyw i owoców – niezastąpiony w każdej kuchni! Ta przystawka wyposażona jest aż w 6 tarcz, które pozwalają na szybkie stworzenie sałatek, placków ziemniaczanych i surówek. Dołączone do robota MUMS6ZS35 tarcze umożliwiają m.in. krojenie na plasterki, krojenie w wiórki, drobne tarcie, ścieranie, krojenie w słupki oraz precyzyjne krojenie miękkich warzyw, takich jak pomidory.

Mocowanie poszczególnych przystawek jest banalnie proste – każda przystawka i odpowiadające jej miejsce mocowania w robocie oznaczone są tym samym kolorem, co znacząco ułatwia instalację. Nie sposób się pomylić!

Oprócz przystawek, wraz z urządzeniem otrzymasz zestaw typowych mieszadeł, które są kwintesencją każdego robota planetarnego:

mieszadło do ubijania – idealne do przygotowywania lejących ciast (np. na biszkopt) i kremów, do ubijania piany z białek i śmietany oraz do wyrabiania delikatnych farszy,

– idealne do przygotowywania lejących ciast (np. na biszkopt) i kremów, do ubijania piany z białek i śmietany oraz do wyrabiania delikatnych farszy, mieszadło z silikonową krawędzią – precyzyjnie miesza cięższe farsze, kremy oraz masy na ciasta i ciasteczka,

– precyzyjnie miesza cięższe farsze, kremy oraz masy na ciasta i ciasteczka, hak – niezbędny do wyrabiania ciast drożdżowych, ciasta na pierogi, tartę, chleb lub na makarony.

Wymiana mieszadeł jest szybka i intuicyjna — wystarczy podnieść ramię robota i nacisnąć przycisk z przodu korpusu.

6. Łatwy do utrzymania w czystości

Na maksymalny komfort użytkowania robota wpływa także łatwość utrzymania go w czystości. Mieszadła, misę oraz większość przystawek robota Bosch Serie 6 (z wyjątkiem maszynki do mielenia) można myć w zmywarce. Równie proste jest czyszczenie korpusu robota - wystarczy po zakończonej pracy przetrzeć wszystkie jego elementy wilgotną ściereczką. Dzięki zaokrąglonym krawędziom oraz gładkiej powierzchni mycie robota jest szybkie i wygodne.

7. Praktyczny, ale i designerski

Wygląd sprzętów, które mają być stałym elementem blatu roboczego, jest niezwykle ważny, zwłaszcza gdy nie planujesz chować ich do szafek. Robot planetarny Bosch Serie 6 swoim nowoczesnym designem idealnie wpasuje się w każde, nawet najbardziej wymagające wnętrze.

Ciekawym rozwiązaniem jest wbudowany schowek na kabel – wyciągasz dokładnie tyle, ile potrzebujesz, aby podłączyć urządzenie do gniazdka, a po skończonej pracy chowasz przewód w obudowie. Proste, wygodne i bardzo funkcjonalne!

Równie funkcjonalne są gumowe przyssawki, które pewnie utrzymują robota na blacie. Bosch Serie 6 stabilnie stoi się na swoim miejscu nawet podczas zagniatania ciężkiego ciasta na chleb.

Robot planetarny Bosch Serie 6 MUMS6ZS35 – czy warto kupić?

Zdecydowanie tak. Ten sprzęt łączy w sobie wszystko, co wpływa na jakość, szybkość i precyzję przygotowywania posiłków. Szeroka gama ustawień prędkości umożliwia dostosowanie tempa pracy do konkretnego dania i gwarantuje uzyskanie idealnych, powtarzalnych rezultatów w Twojej kuchni. Wbudowana waga przyspiesza proces odmierzania składników i eliminuje potrzebę korzystania z dodatkowych naczyń.

Wysoka moc silnika i zabezpieczenia przed przegrzaniem sprawiają, że robot może pracować bez przerwy tak długo, jak jest to konieczne. Połączenie tej mocy z trójwymiarowym ruchem mieszadeł pozwala natomiast uzyskać efekt jednorodnego, dokładnie wyrobionego ciasta w oszałamiającej ilości do 3,5 kg.

Jak widzisz, robot planetarny Bosch Serie 6 MUMS6ZS35 sprawdzi się nie tylko na co dzień, ale też od święta, kiedy trzeba przygotować jedzenie dla całej rodziny. Ten wszechstronny sprzęt sprawi, że przygotujesz pełny posiłek od A do Z bez konieczności sięgania po inne urządzenia. Możesz w nim wyrobić ciasto, zblendować zupę, zmielić mięso i nie tylko oraz poszatkować warzywa – czego chcieć więcej?

Jeśli miałabym wskazać jeden sprzęt, który rewolucjonizuje pracę w kuchni i jest w niej niezbędny, bez wahania wybrałabym właśnie robot planetarny Serie 6 marki Bosch. Ale nie musisz mi wierzyć na słowo – przekonaj się sam!

Materiał sponsorowany przez Bosch