Praktyczny robot sprzątający iRobot Roomba Combo i5 w niższej cenie

Cyber Monday to niezła okazja do kupienia sprzętu AGD w niższej cenie. Robot sprzątający iRobot Roomba dostępny promocji pozwoli zadbać o porządek w mieszkaniu, domu lub biurze.

Roboty sprzątające iRobot Roomba bez dwóch zdań miały spory wpływ na popularyzację tego typu sprzętów. Ułatwiają utrzymanie domu, mieszkania lub biura w czystości. Obecnie nie jest to już tak kosztowny sprzęt, jak w czasach, gdy był jeszcze zupełną nowinką. Znaleźliśmy model iRobot Roomba Combo i5 w niezłej promocji, do tego możesz go kupić taniej w kilku sklepach. Co oferuje ten sprzęt?

iRobot Roomba Combo i5

Model iRobot Roomba Combo i5 to automatyczny robot sprzątający. Pełni nie tylko rolę odkurzacza, może też mopować podłogę. Wygodę znacznie zwiększa funkcja automatycznego powrotu do bazy, gdzie robot sam podłączy się do ładowania po skończonej pracy. Użytkownik musi jedynie pamiętać o regularnym opróżnianiu zbiornika na kurz, którego pojemność to niecałe 400 ml.

Ładowanie iRobot Roomba Combo i5 do pełna trwa trzy godziny. Nie jest to jednak problem, właśnie ze względu na wspomnianą już funkcję samoczynnego powrotu do bazy. Sprzęt nie jest przy tym przesadnie głośny podczas pracy (68 dB). Nie będzie więc bardzo przeszkadzał, jeśli pracuje w obecności domowników lub pracowników biura. Warto natomiast wykorzystać możliwość programowania pracy robota sprzątającego i jego obsługi przez Wi-Fi. Możemy zatem po prostu ustawić program tak, aby iRobot Roomba Combo i5 sprzątał, gdy w domu nikogo nie ma. W oprogramowaniu możemy również łatwo wyznaczyć teren, na którym robot nie będzie pracował.

iRobot Roomba Combo i5 w promocji na Cyber Monday

Robot sprzątający iRobot Roomba Combo i5 posiada szereg czujników. Sprawiają, że pracuje sprawnie i szybko. Mimo swojego okrągłego kształtu poradzi sobie nawet z posprzątaniem narożników.

Standardowo iRobot Roomba Combo i5 kosztuje od 1049 do nawet ponad 1400 zł. Z okazji Cyber Monday kupisz go natomiast za jedyne 929 zł. Promocje znajdziemy w sklepach Media Expert, OleOle! i RTV Euro AGD.

Tani robot sprzątający może być ciekawym pomysłem na prezent pod choinkę. Możesz też wykorzystać promocję, aby samemu wyposażyć się w przydatny, zwiększający wygodę sprzęt.