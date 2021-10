Tak jak zapowiadano, GTA: The Trilogy - The Definitive Edition zadebiutuje jeszcze w tym roku. Bardzo ciekawe, ile tym razem zarobi Rockstar, bo najwyraźniej widzi tu szansę na kolejne duże sumy.

Ile kosztuje GTA: The Trilogy - The Definitive Edition?

Już przy okazji zapowiedzi GTA: The Trilogy - The Definitive Edition pojawiły się nie tylko pozytywne komentarze. Teraz zniesmaczonych osób powinno być więcej. Rockstar ujawnił bowiem, że omawiany pakiet będzie kosztował 269 złotych.

A skoro były głosy o dojeniu graczy przy okazji ujawnienia GTA 5 na trzecią już generację, to czy nie będą zasadne także tutaj? Zobaczymy jeszcze, jak producent obroni się wprowadzanymi usprawnieniami, bo Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City i Grand Theft Auto: San Andreas to przecież wiekowe produkcje. Przekonamy się o tym już 11 listopada. No chyba, że komuś zależy na wydaniu pudełkowym, ono pojawi się w sprzedaży nieco później, 7 grudnia. Warto jednak dodać w tym miejscu, że ominie PC.

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition wymagania sprzętowe

Minimalna konfiguracja sprzętowa:

OS: Windows 10 64-bit

procesor: Intel Core i5-6600K / AMD FX-6300

8 GB RAM

Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 760 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

45 GB miejsca na dysku twardym

Zalecana konfiguracja sprzętowa:

OS: Windows 10 64-bit

procesor: Intel Core i7-2700K / AMD Ryzen 5 2600

16 GB RAM

Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 970 4GB / AMD Radeon RX 570 4GB

45 GB miejsca na dysku twardym

Zmiany w GTA: The Trilogy - The Definitive Edition

Nowe odsłony wymienionych gier mają przynieść ulepszone sterowanie, w tym poprawione celowanie i namierzanie, odświeżone koła wyboru broni i stacji radiowej, a także zaktualizowane minimapy z lepszą nawigacją. Poza podniesioną rozdzielczością grafika ma prezentować się lepiej między innymi dzięki przebudowanemu systemowi oświetlenia, poprawionym cieniom, pogodzie i odbiciom światła. Ulepszone mają być też modele postaci i pojazdów, a także tekstury budynków, broni, dróg, wnętrz i nie tylko.

Czy da to zadowalające efekty? Jak zwykle, pełna weryfikacja po premierze. Póki co mały przedsmak na nowym zwiastunie.

Źródło: Rockstar Games Polska