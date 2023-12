O handheldzie marki ASUS pisano już naprawdę dużo. Produkt stanowi ciekawą alternatywę dla produktów od Valve, czy Lenovo. Głównym argumentem przemawiającym za konstrukcją od tajwańskiej firmy jest moc obliczeniowa. A gdyby tak zwiększyć potencjał GPU?

W naszej recenzji ROG Ally pisaliśmy o tym, że w przypadku odpalanych na tej konsoli gier komputerowych „aż tak wiele [nie trzeba] poświęcać z oprawy wizualnej by móc komfortowo zagrać […] w 1080p, w wysokich ustawieniach, w akceptowalnej […] ilości klatek”. No właśnie, „akceptowalnej”, a niektórzy wymagają od rozgrywki minimum 60 klatek na sekundę. Jeden z użytkowników tak bardzo tego oczekiwał, że wpadł na pewien pomysł.

ASUS ROG Ally – A może więcej (i szybszej) pamięci RAM dołożyć?

Elektronik prowadzący kanał YouTube „SlickBuys Mods and Repairs” najwyraźniej uznał, że pomoże w realizacji tego przedsięwzięcia właścicielowi konsoli. Dokonał on modernizacji wbudowanych układów kości pamięci RAM. Sama operacja jest dość złożona, co można obejrzeć na poniższym filmie:

Jak widać na tym materiale, modder dokonał wylutowania czterech układów pamięci Samsung K3LKBKB0BM 6400MT/s LPDDR5 o łącznej pojemności 16 GB i zastąpienia ich dwukrotnie większymi kośćmi tego samego producenta (K3KL9L90CM 7500 MT/s LPDDR5). Na tym zabieg się nie kończy, ponieważ trzeba było dokonać odpowiednich zmian w kości BIOS (Winbond W25Q256JW). Technik w tym celu również wylutował odpowiedni moduł i zamontował go w programatorze (NeoProgrammer). Następnie odczytał wymagane wartości oprogramowania układowego i wprowadził do niego odpowiednie zmiany. Po tej operacji trzeba było już tylko wlutować kość BIOSu na swoje miejsce. Niestety SlickBuys nie wykonał testów wydajności, więc na ten moment nie wiemy, jak bardzo wpłynęło to na ogólną wydajność w grach. Dodatkowo na samym końcu materiału wideo można zauważyć, że Windows 11 choć widzi większą ilość RAM to nadal wskazuje, iż jego taktowanie wynosi 6400 MHz. Ciężko powiedzieć z czego to wynika.

Slick Buys (który na Reddicie występuje pod pseudonimem Bortegaa) powiedział, że aktualizacja ROG Ally do 32 GB RAM kosztowała klienta 300 dolarów (plus wysyłka). Czas realizacji wynosi od dwóch do czterech dni roboczych. Dodatkowo proponuje on opcję montażu pojemniejszego akumulatora (z 40 Wh na 90 Wh) za cenę 280 dolarów. Gdyby połączyć obydwa zabiegi, to finalna cena praktycznie zrównałaby się z zakupem używanej konsoli…

Trzeba przyznać, że tak jak w przypadku modyfikacji konsoli Steam Deck, również produkt spod skrzydeł marki ASUS otrzymuje coraz więcej (i coraz ciekawszych) modyfikacji. A co Wy sądzicie o tym zabiegu? Czy nasi elektronicy również podjęliby się tego typu operacji w bardziej sensownej cenie? No i najważniejsze – Jak bardzo zmiana modułów RAM wpłynie na fialną płynność gier? Zapraszam do sekcji komentarzy!

Źródło: Reddit, Tom's Hardware