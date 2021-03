Roidmi EVE Plus to robot odkurzający, który wszystko robi sam. Sam ustala sobie trasę sprzątania, sam udaje się do stacji, gdy zaczyna brakować mu energii i sam też opróżnia swój zbiornik na kurz.

Pierwsze roboty odkurzające narodziły się w 1996 roku. Od tego czasu zostały wzbogacone o wiele „inteligentnych” funkcji. Nie spadają już ze schodów, potrafią omijać przeszkody i tak optymalizują drogę sprzątania, że uwijają się ze wszystkim w bardzo krótkim czasie. Największą rewolucją ostatnich lat jest jednak coś innego – to automatyczne opróżnianie zbiornika na kurz.

Od dłuższego czasu roboty potrafiły samodzielnie wracać do stacji bazowej, aby podładować swoje akumulatory. Niedawno weszliśmy jednak na wyższy poziom „bezobsługowości”, właśnie za sprawą automatycznego opróżniania zbiornika na kurz. Dzięki tej funkcji stacja bazowa samodzielnie zasysa zebrane zabrudzenia (wykorzystując do tego „wiatraczki” o wysokiej wydajności), a robot może odkurzać znacznie dłużej, zanim powie „trzeba mi pomóc, człowiek”.

I tak dochodzimy do bohatera tej publikacji, którym jest Roidmi EVE Plus z inteligentną stacją bazową 2.0. Cechy charakterystyczne tej ostatniej, to 900-watowy wentylator i 3 litry pojemności. Efekt: superszybkie zasysanie kurzu i brak konieczności opróżniania pojemnika spokojnie przez 30 dni. Innymi słowy: masz cały czas wysprzątane podłogi, a działanie musisz podjąć zaledwie 12 razy w ciągu roku.

EVE Plus jest również wyposażony w system bakteriostazy i dezodoryzacji. Uruchamia się on zaraz po zebraniu kurzu i pomaga w uniknięciu wtórnego zanieczyszczenia bakteriami. Fajnym dodatkiem jest też dotykowy ekran LED na stacji bazowej, na którym wyświetlany jest czas do zakończenia automatycznego zasysania, stan zapełnienia zbiornika oraz wiele innych informacji. Do zarządzania tym wszystkim możesz też wykorzystać aplikację na telefon.

Źródło: Roidmi

