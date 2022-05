Rosja zacznie korzystać z procesorów Zhaoxin? Chińskie układy mogłyby stanowić alternatywę dla popularnych, zachodnich modeli Intel i AMD. Sprawa jednak nie jest taka prosta...

Sporo firm technologicznych odcięło się od rosyjskiego rynku, przez co kraj boryka się z poważnymi problemami z dostępem do sprzętu. Wygląda jednak na to, że może on znaleźć alternatywę dla procesorów Intel i AMD.

Rosja zacznie korzystać z chińskich procesorów Zhaoxin?

Chodzi o procesory firmy Zhaoxin, które do tej pory były dostępne właściwie tylko w Chinach. Jednostki oferują wsparcie dla zestawu instrukcji x86, więc są kompatybilne z tymi samymi systemami i aplikacjami co popularne modele Intel i AMD (w odróżnieniu np. od rosyjskich układów Elbrus, które nie oferują takiego wsparcia).

Ostatnio sporo zaczęło się mówić, że z procesorów Zhaoxin mogliby korzystać Rosjanie.



Płyta główna Dannie MBX-Z60A z procesorem Zhaoxin KX-6640MA

Na tamtejszym rynku pojawiła się nawet płyta główna Dannie MBX-Z60A, która została wyposażona w 8-rdzeniowy układ Zhaoxin KX-6640MA na bazie architektury LuJiaZui. Oprócz tego przewidziano podstawowy zestaw złączy - dwa banki pamięci DDR4 RAM, dwa złącza PCI-Express x16, a także gniazdko M.2 pod szbkie dyski SSD i dwa zwykłe SATA. Z tyłu wyprowadzono wyjścia VGA, HDMI i DisplayPort, kartę sieciową GbE LAN, gniazdka 3.5-mm audio i dodatkowu port PS/2.

Może nie jest to sprzęt z najwyższej półki (daleko mu do high-endowych płyt głównych ASUS czy Gigabyte), ale pozwoli na zbudowanie domowego komputera (szczególnie jeśli nie ma alternatywy w postaci platform z układami Intel i AMD).

Czy Rosjanie rzeczywiście przejdą na chińskie procesory Zhaoxin? Okazuje się, że sprawa nie jest taka oczywista. Firma Zhaoxin twierdzi, że koncentruje się na chińskim rynku i na razie nie ma zamiaru sprzedawać swoich produktów do innych krajów. Czyli płyta Dannie to jednorazowy przypadek, albo chiński producent oficjalnie nie chce się przyznawać do wspomagania Rosji.

Źródło: Tom’s Hardware