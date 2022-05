Do sieci trafił kolejny film przedstawiający skuteczny atak wojsk ukraińskich w kierunku agresora. Tym razem ucierpiały kluczowe dla prowadzenia wojny transporty amunicji i paliwa.

Wojska Ukrainy zadają silne ciosy agresorowi

Wojska Federacji Rosyjskiej w ostatnim czasie notują coraz większe straty. Zniszczenie wyrzutni pocisków termobarycznych TOS-1A skutecznie zmniejszyło liczbę broni wykorzystywanych w wojnie. Oprócz tego, Ukraińcy stale informują o zniszczeniach wielu infrastruktur najbardziej istotnych dla prowadzenia wojny - składów broni i amunicji.

Ostatnio opublikowany film pochodzący od wojsk Ukrainy potwierdza, że rosyjskie zapasy kurczą się w szybkim tempie.

Nagranie pochodzi z okolic Vesele znajdującego się w obwodzie charkowskim. Wynika z niego, że na skutek przeprowadzonego przez wojska Ukrainy ataku zniszczone zostały co najmniej 4 pojazdy transportujące zapasy paliwa lub amunicji.

Na filmie niestety zabrakło fragmentu przedstawiającego sam ostrzał, widzimy jedynie jego efekty. Mimo wszystko, najprawdopodobniej sprawcą tak dużych zniszczeń był dron (Bayraktar TB2).

Niszczenie zapasów wroga jest kluczowe w prowadzeniu obrony

Wojska Ukrainy są w o tyle dobrej pozycji, że zewsząd dostarczane są im niezbędne do odpierania ataku materiały. Tego samego na szczęście nie można powiedzieć o żołnierzach walczących dla Federacji Rosyjskiej.

Walczących przede wszystkim trzeba wyżywić, ale także zapewnić im niezbędne bronie i stały dostęp do paliwa, które zostanie wykorzystane do dalszego przemieszczania się i poruszania pojazdami (transportowymi oraz bojowymi). Jeśli brakuje zaopatrzenia - naturalnie atak zostaje osłabiony. Ukraińcy doskonale zdają z tego sprawę i - jak widać - skutecznie niszczą to, czego Rosjanom ciągle brakuje i bez czego nie będą w stanie walczyć.

