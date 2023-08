Edytowanie, dodawanie adnotacji i konwertowanie PDF staje się tanie i łatwe dzięki UPDF.

Materiał sponsorowany przez UPDF

Od ludzi pracujących zdalnie, po stacjonarny personel biurowy, pracownicy w praktycznie każdej branży codziennie mają kontakt z formatem PDF. Wielu polega na funkcjach, które są dostarczane wraz z ich komputerami PC oraz Mac, jednak brak udogodnień, potrzebnych narzędzi oraz kosztowne aktualizacje pozostawiają wiele do życzenia. UPDF zapewnia konsumentom atrakcyjną alternatywę do czytania, dodawania adnotacji i edytowania dokumentów PDF, a jednocześnie oferuje przyjazne dla użytkownika funkcje i przystępne ceny. Nasza oferta jest obecnie, dzięki czasowej promocji wynoszącej 63%, jeszcze tańsza niż zazwyczaj.

UPDF, dzięki swojej kompleksowej naturze, pozwala użytkownikom na edycję wszystkich elementów pliku PDF. Nasz program bez problemu dodaje lub usuwa linki oraz tekst, który można również modyfikować poprzez zmianę czcionki, wielkości lub koloru. Umożliwia również łatwe wstawianie obrazów do plików PDF, które można przycinać, obracać lub zmieniać ich rozmiar. Strony dokumentów można płynnie importować, usuwać lub zastępować w razie potrzeby. Istnieje również możliwość zmiany ich kolejności oraz obracania. By zapewnić komfort dla oczu czytelnika, możliwa jest zmiana koloru tła dokumentu PDF, w tym włączenie trybu ciemnego. UPDF pozwala także na edytowanie nagłówków, stopek i znaków wodnych, dając użytkownikowi pełną kontrolę i możliwość dostosowania całego dokumentu.

Od teraz każdy dokument PDF może zostać opatrzony adnotacjami, dzięki podkreśleniom, podświetleniom oraz przekreślonym lub falistym liniom tekstu. W razie potrzeby użytkownicy mogą dodawać pola tekstowe, różne kształty i stemple, a także naklejki. Formularze i umowy w formacie PDF można z łatwością podpisać za pomocą myszy, klawiatury lub touchpada. Kompleksowe oprogramowanie UPDF pozwala także na zabezpieczenie każdego dokumentu PDF przed nieautoryzowanym dostępem. Dzięki ustawieniu hasła autor dokumentu może mieć pewność, że dostęp do pliku będą miały wyłącznie uprawnione do tego osoby.

Oprogramowanie UPDF pozwala nie tylko na całkowitą edycję dokumentów PDF, ale również na konwertowanie ich do innych formatów. Dzięki technologii OCR przekształcenie dowolnego pliku PDF w dokument Word, plik Excel lub PowerPoint jest wyjątkowo proste. Rozpoznaje 38 języków, umożliwia skrupulatne przekształcanie zeskanowanych lub opartych na obrazie dokumentów PDF w edytowalne pliki, które można przeszukiwać. Funkcja konwersji pozwala zmieniać pliki PDF w dokumenty tekstowe, RTF, HTML, CSV, XML lub dokumenty PDF/A oraz w obrazy różnych formatów, takich jak JPEG, PNG, GIF, BMP i TIFF.

Co wyróżnia UPDF na tle konkurencji?

Dzięki znakomicie zaprojektowanemu interfejsowi użytkownika i doskonałej wydajności oprogramowanie UPDF jest uważane za godną uwagi alternatywę dla Adobe Acrobat na rynku edycji plików PDF. Oprócz obszernej biblioteki dodatkowych funkcji, UPDF różni się od Adobe Acrobat kompatybilnością i przystępną ceną. Podczas gdy Adobe wymaga przejścia z wersji Standard do wersji Pro, by móc działać w systemach innych niż Windows, UPDF może być wykorzystywany w systemach Windows, macOS, iOS i Android bez żadnych dodatkowych działań. Subskrypcje Adobe są również o wiele droższe. Roczna subskrypcja wersji Standard kosztuje 155 $, wersja Pro kosztuje aż 240 $. Roczna subskrypcja programu UPDF z kolei, po obniżce, kosztuje wyłącznie 29,99 $, a licencja wieczysta tylko 49,99 $.

Mimo że zarówno UPDF, jak i program Adobe, oferują wiele przydatnych funkcji, oprogramowanie UPDF zapewnia szereg udogodnień, których nie zawiera ani wersja Standard, ani wersja Pro programu Adobe Acrobat. Do użytkowników przemawia, m.in. opcja wyświetlania dowolnego dokumentu PDF w postaci pokazu slajdów czy możliwość opisywania dokumentów przy pomocy naklejek lub falistych linii. UPDF daje również użytkownikom większą kontrolę podczas edycji lub konwersji plików. Sformatowany tekst można dodać do dokumentu, po prostu go przeciągając i upuszczając, a konwersja pliku do formatu GIF, BMP czy CSV nie sprawia żadnych trudności.

UPDF to najlepsze narzędzie do edycji plików PDF oparte na ChatGPT

UPDF to również asystent PDF, który opiera się na sztucznej inteligencji, zaprojektowany w celu poprawy wrażeń czytelników i zapewnienia dogłębnych analiz długich dokumentów: raportów finansowych, wykresów oraz innych treści bogatych w dane. Posiada trzy podstawowe funkcje: „Podsumuj PDF”, „Tłumacz PDF” i „Wyjaśnij PDF”, które pozwalają użytkownikom zrozumieć kluczowe informacje zawarte w tekście w ciągu kilku sekund i pokonać bariery językowe podczas przeglądania dokumentów w obcych językach. Umożliwia również szybkie zrozumienie niejasnych słów, zdań, specjalistycznych artykułów, grafik i danych, które są zapisane w dokumentach PDF. Najważniejszą funkcją, którą zawiera UPDF, jest możliwość szczegółowego podsumowania wykresów. UPDF jest również o wiele bardziej dokładny od innych, opartych na AI, edytorach PDF, co jest naprawdę pomocne w czytaniu.

Najważniejsze funkcje UPDF

UPDF umożliwia konsumentom zachowanie pełnej kontroli i dostosowywanie plików PDF dzięki taniej subskrypcji lub jednorazowemu zakupowi na jednym koncie. Konkurencyjne programy na ogół wymagają dodatkowych zakupów w przypadku nowych urządzeń, ale w przypadku UPDF oprogramowanie można wykorzystywać na wielu różnych maszynach. Wszystkie funkcje programu są dostępne również w trybie offline, dzięki czemu użytkownicy mogą pracować z dowolnego miejsca na świecie w każdym momencie.

Zamiast płacić ponad 100 $, lub więcej, każdego roku, za korzystanie z wielu platform i urządzeń, możesz wybrać UPDF za połowę ceny produktów konkurencji i zachować jedocześnie dostęp do swoich plików na wielu urządzeniach i systemach operacyjnych. Nasi użytkownicy mogą cieszyć się intuicyjnym interfejsem użytkownika UPDF i doskonałą szybkością działania na urządzeniach z systemami Windows 7, macOS 10.14, iOS 14.0 i Android 5.0 lub ich nowszych odpowiednikach.

Kupuj i korzystaj z możliwości!

Jeśli uważasz, że wykorzystasz funkcje oferowane przez UPDF, pamiętaj, że nigdy nie było lepszego momentu na jego zakup. Przez ograniczony czas możesz zaoszczędzić aż 63% na licencji wieczystej z dodatkowym pakietem AI. UPDF nawet w normalnych okolicznościach jest bardziej przystępny cenowo niż inne programy. Dzięki ograniczonej czasowo ofercie użytkownicy muszą płacić jeszcze mniej - tylko 29,99 $ rocznie lub jednorazowo 45,99 $ za dożywotnią licencję oraz dysk w chmurze UDPF o pojemności 10GB za darmo. Oferta obejmuje również darmowy dostęp do usługi UPDF AI przez 7 dni. Jeśli wciąż zastanawiasz się nad zakupem, możesz skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej, by przetestować UPDF na swoich urządzeniach.

