Call of Duty: Next nie zawiodło. Otrzymaliśmy naprawdę sporą dawkę informacji dotyczących najbliższej przyszłości popularnej serii Call of Duty.

Call of Duty: Modern Warfare II na rozgrzewkę?

Na 28 października została zaplanowana premiera Call of Duty: Modern Warfare II. Ogłoszono to już wcześniej, ale teraz przypomniano, a więc raczej nie powinniśmy obawiać się opóźnień. Mówimy o kontynuacji Call of Duty: Modern Warfare w 2019 roku, również tym razem Infinity Ward chce zaoferować sporą liczbę trybów rozgrywki i trafić w preferencje szerokiego grona graczy.

Nowy zwiastun promuje przede wszystkim zmagania wieloosobowe, ale warto wspomnieć również o krótkim materiale z komentarzem twórców, który przybliża Gunsmith 2.0. Zanosi się na to, że lubiący modyfikację uzbrojenia otrzymają tutaj naprawdę rozbudowany system pozwalający na dostosowywanie mnóstwa elementów.

Warzone 2.0 z dużą dawką nowości

Oczywiście mówiąc o trybie multiplayer nie można pomijać Warzone 2.0, bo to w końcu właśnie na propozycja powstaje z myślą o największych zapaleńcach tego typu zabawy. W tym przypadku na premierę trzeba będzie poczekać nieco dłużej, do 16 listopada. Odbędzie się ona na tych samych platformach co w przypadku Call of Duty: Modern Warfare II, ale Warzone 2.0 to produkcja free-to-play.

Chętnych raczej nie zabraknie, Warzone sprawdziło przecież aż 125 milionów graczy. Przy omawianiu nadchodzących atrakcji twórcy z Raven Software sporo czasu poświęcają, co raczej nie dziwi, nowej mapie. Al Mazrah, bo o niej mowa, ma oferować ogromny obszar metropolitalny z nadmorskimi miastami, magazynami, obszarami przemysłowymi, a także pustynią, skalistymi szczytami, podziemnymi przestrzeniami i rzekami. Trzeba przyznać, że spora różnorodność, a wszystko można będzie przemierzać drogą lądową, powietrzną i wodną.

Jeśli chodzi o stronę techniczną, obydwie omawiane gry napędzać ma ten sam silnik. Lepszy niż zeszłoroczny, poprawiający wiele elementów, w tym podobno bardzo zauważalnie fizykę. Do dyspozycji graczy oddanych zostanie też ponad tuzin nowych pojazdów i kilka mechanik im dedykowanych oraz Gułag ze starciami 2 na 2. Opcjonalnie zamiast wygrania tego starcia można będzie pokonać AI (The Jailer) i tym sposobem zdobyć klucz do ucieczki na główną arenę.

Jeśli deklaracje producenta i wydawcy doczekają się potwierdzenia w praktyce, to czeka nas największy i najlepszy battle royale. Oby tak było. Na premierę pojawi się tu system Anti-Cheat o nazwie RICOCHET mający skutecznie walczyć z oszustami.

Tryb wieloosobowy Modern Warfare II i Warzone 2.0 na zwiastunie

Rozdajemy kody do bety Call of Duty: Modern Warfare 2

Tak jak w temacie mamy dla Was kody dostępowe do bety Call of Duty: Modern Warfare 2. Wystarczy, że zalogujecie się na swoje konto, a potem klikniecie przycisk poniżej. Pamiętajcie tylko, że najpierw rusza beta na konsolach PlayStation (już dziś!), a dopiero 22 września do gry dołączą posiadacze Xboxów i pecetów (wersja Battle.net bądź Steam).

Pobierz kod do gry

A co zrobić, żeby otrzymany przez nas kodzik do wersji beta Call of Duty: Modern Warfare II zrealizować? Już wyjaśniamy:

Najpierw odwiedź stronę www.callofduty.com/betaredeem Zaloguj się/utwórz nowe konto Call of Duty, a następnie wprowadź swój kod i wybierz platformę oraz region W kolejnym kroku powinna zostać pokazana informacja o sukcesie realizacji kodu (jeżeli się nie pojawiła, daj nam znać)

Uwaga! Wskazana wyżej strona potwierdzi, że zarejestrowałeś się w otwartej becie Call of Duty: Modern Warfare II, ale nie będzie zawierała specyficznego dla danej platformy kodu do pobrania bety. On pojawi się dopiero w mailu, który otrzymasz na podany przy rejestracji adres bliżej rozpoczęcia bety. Pamiętaj, że możesz go zrealizować tylko na wcześniej wybranej przez Ciebie platformie.

Źródło: callofduty, InfinityWard