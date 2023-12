Nowa zawartość trafia do Apex Legends. Dziś, 5 grudnia 2023 r., rozpoczyna się wydarzenie kolekcjonerskie, czyli Apex Legends: Powstanie. Znajdziemy tu przede wszystkim ograniczony czasowo tryb oraz wyśmienite nagrody.

Apex Legends: Powstanie startuje już dziś

Graczy Apex Legends z pewnością ucieszy data 5 grudnia, bowiem tego dnia rozpocznie się nowe wydarzenie kolekcjonerskie, czyli Apex Legends: Powstanie. To siłą rzeczy oznacza garść nowości w rozgrywce. Od dziś, 5 grudnia, gracze będa mogli walczyć w bitwach 30 na 30 w ramach “Powstania Revenanta”. Wirtualni wojownicy opowiedzą się po stronie armii Revenanta lub po stronie legend.

Warto się pospieszyć, ponieważ “Powstanie Revenanta” nie będzie trwać wiecznie; ograniczony czasowo tryb będzie dostępny każdego dnia od 5 do 11 grudnia, a następnie jedynie w weekendy, aż do 2 stycznia 2024 r. Za grę w tym trybie będzie przyznawana premia do PD poziomu konta, czy nawet prestiżowe skórki za wykonanie poszczególnych zadań.

Najważniejsze nowości w Apex Legends

Kod Zabójstwa: Powstanie: Epicki finał sagi, w którym gracze muszą uciec Revenantowi lub do niego dołączyć.

Epicki finał sagi, w którym gracze muszą uciec Revenantowi lub do niego dołączyć. Tryb Ograniczony Czasowo - Powstanie Revenanta: W wojnie 30 na 30 legendy muszą dotrzeć do punktu ewakuacji, a przypominająca najgorsze koszmary armia Revenanta robi wszystko, by nie dopuścić do ucieczki. Z początku legendy mogą mieć przewagę, ale jeśli oddział zostanie zlikwidowany, jego członkowie dołączają do hordy symulakrów. Na czele armii stoi kontrolowany przez jednego gracza czerwonooki Revenant, który posiada wyposażenie wysokiej jakości, takie jak czerwone osłony i broń.