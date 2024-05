Intel wydał zalecenie producentom płyt głównych, by wprowadzić nowy profil ustawień procesorów „Intel Default Settings”. Nowe ustawienia mają rozwiązać problemy ze stabilnością jednostek, jednak znacząco obniżają osiągi komputera.

Chodzi o problemy ze stabilnością procesorów Intel Core 13. i 14. generacji, o których zaczęło być głośno już na początku roku. Szybko wyszło na jaw, że usterka może być spowodowana odblokowanymi limitami mocy, które wpływają na degradację układów.

Intel nie wydał oficjalnego komunikatu w sprawie problemów, jednak w sieci pojawiają się interesujące doniesienia.

Domyślne ustawienia procesorów

Według serwisu BenchLife, Intel wydał zalecenie producentom płyt głównych, by wprowadzić profil „Intel Default Settings” z domyślnymi ustawieniami procesorów. Profil miałby ustawiać następujące wartości:

Processor Base Power (TDP): 125 W

Limit mocy PL1: 125 W

Limit mocy PL2: 188 W

Limit mocy PL4: 253 W

Iccmax: 249 A

Iccmax.app: 200 A

iPL2: 160 A

Domyślny profil obejmowałby zalecane ustawienia dla procesorów Core i7 i Core i9, które są zgodne ze specyfikacją producenta i pozwolą na bezpieczną pracę sprzętu. Zmiana ustawień w BIOS-ie nadal będzie możliwa, więc użytkownicy będą mogli ręcznie przestawić parametry (np. odblokować limity mocy), co de facto klasyfikowałoby się jako podkręcanie sprzętu.

Doniesienia potwierdzają producenci płyt głównych, którzy już wprowadzają nowe profile do nowych wersji BIOS-u (podobno mają oni na to czas do końca maja bieżącego roku).

Domyślne ustawienia obniżają wydajność procesorów

Profil „Intel Default Settings” ustawia domyślne parametry procesorów, ale też znacząco ogranicza limity mocy procesora względem premierowych testów sprzętu.

Serwis Hardware Unboxed porównał wydajność procesora Intel Core i9-14900K przy odblokowanych limitach mocy i domyślnych ustawieniach na płycie Gigabyte (na wykresach znalazł się jeszcze profil dla płyt głównych ASUS, który nieco zawyża ustawienia).

Okazuje się, że profil „Intel Default Settings” obniża wydajność procesora o jakieś 25% w zastosowaniach wielowątkowych i jakieś 5-15% w grach. Różnica jest więc znacząca (i de facto wywraca do góry nogami większość premierowych testów procesorów Core 13. i 14. generacji, które były przeprowadzane na podkręconych ustawieniach, zawyżających wydajność sprzętu).

Źródło: BenchLife, ComputerBase, Hardware Unboxed