Niezwykła gra, której akcja rozgrywa się w wyimaginowanym świecie fantasy do tej pory była dostępna na PC oraz Xboxach. Już niedługo pojawi się także na innych konsolach. Jakich?

Jak można przeczytać na oficjalnej stronie gry, RPG Time: The Legend of Wright to „ręcznie robiona" przygoda z notatnikiem, która oferuje jedyne w swoim rodzaju doświadczenie. Za produkcją stoi niezależne studio deweloperskie Deskworks z Japonii. Projekt gry był inspirowany klasycznymi tytułami jRPG, takimi jak np. Dragon Quest, natomiast graficznie przywodzi na myśl LittleBigPlanet.

Na jakie platformy trafi gra?

Zgodnie z najnowszymi zapowiedziami, gra pojawi się na PS4 oraz Nintendo Switch. Z tej okazji zaprezentowano najnowszy zwiastun:

Gra polega na eksplorowaniu świata fantasy, który został stworzony w szkicowniku młodego artysty. Gracze mają kontrolę nad bohaterem i mogą go przemieszczać po czarno-białych, rysunkowych lokacjach. Niekiedy konieczne staje się użycie ołówka lub gumki, aby nieco zmienić elementy scenografii. W grze można natknąć się na różne ciekawe postaci oraz groźnych przeciwników, z którymi pojedynki opierają się o minigry.

Kiedy gra będzie dostępna na nowych konsolach?

Produkcja trafi na Nintendo Switch oraz PS4 już 18 sierpnia 2022 r.

Graliście już w tę grę na innych platformach? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: youtube, rpgtime-en.com