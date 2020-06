Użytkownicy WhatsApp będą mogli bez problemu przesyłać sobie pieniądze bezpośrednio w aplikacji. Opcje płatności została już uruchomiona w Brazylii, a wkrótce ma pojawić się w kolejnych krajach.

Należąca do Facebooka aplikacja WhatsApp, wciąż przyciąga do siebie nowych użytkowników i dynamicznie się rozwija. Mark Zuckerberg powiedział w kwietniu, że trwają prace nad rozwojem narzędzi dla firm w WhatsApp. Właśnie wprowadzono możliwość przesyłania pieniędzy bezpośrednio w aplikacji.

Płatności bezpośrednio w aplikacji

Teraz użytkownicy komunikatora WhatsApp będą mogli szybciej dokonywać płatności. Niezależnie, czy przesyłane pieniądze wędrują do osoby prywatnej czy firmy – wszystko możliwe jest w ramach czatu, a płatność działa równie łatwo jak wstawienie zdjęcia.

Firmy mają możliwość sprzedawania bezpośrednio w WhatsAppie. Klienci mogą nie tylko wyświetlić katalog utworzony przez firmę, ale również opłacić zakupione produkty.

System płatności testowano już w Indiach, a teraz został uruchomiony w Brazylii. Ostatecznie ma trafić do użytkowników na całym świecie.

Facebook Pay w aplikacji WhatsApp

Brazylia jest dopiero pierwszym krajem, w którym wprowadzono zapowiadaną funkcję. Z WhatsAppa najczęściej korzystają tam osoby prywatne i małe firmy, które używają go jako narzędzia do kontaktów z klientami. Wśród Brazylijczyków jest aż 120 milionów użytkowników aplikacji, zatem jest to drugi co do wielkości rynek po Indiach.

System ma korzystać z usługi Facebook Pay. Można połączyć swoje konto z kartą kredytową lub debetową Visa i Mastercard. Początkowo będą akceptowane płatności z Banco do Brasil, Nubank i Sicredi, a o ich przetwarzanie zadba firma Cielo.

Oczywiście przesyłanie pieniędzy będzie darmowe dla konsumentów. Tylko firmy będzie obowiązywać opłata manipulacyjna (około 4%) za możliwość otrzymania płatności klienta.

