W ramach współpracy związanej z wydarzeniem PolandSHIOK (organizowanym przez Ambasadę RP w Singapurze) zdecydowano się promować nasz kraj także za pośrednictwem gier. A niskie ceny to bez wątpienia dodatkowy magnes na graczy. Festiwal Polskich Gier zorganizowany został wspólnie z firmą Razer, która specjalizuje się w sprzęcie i akcesoriach dedykowanych właśnie sympatykom wirtualnej rozrywki.

Na co można liczyć? Na naprawdę sporo. Przeceniono mnóstwo polskich tytułów, zarówno starszych, jak i największych nowości w postaci chociażby The Medium (-20%) od Bloober Team czy Ghostrunner (-50%) przygotowanego przez One More Level. Nie zabrakło też serii Sniper Ghost Warrior (do -80%) od CI Games i innych ciekawych propozycji. Czasu na zakupy jest dużo, bo Festiwal Polskich Gier na GOG potrwa do 10 maja do godziny 15:00.

Pełną ofertę można znaleźć na oficjalnej stronie sklepu GOG.

Dlaczego do współpracy zaproszono akurat firmę Razer? Być może chociażby dlatego, że ma ona jedną z głównych siedzib właśnie w Singapurze. Nie powody nawiązania porozumienia, ale coś innego powinno najbardziej zainteresować graczy.

Kupując dowolną grę w promocji oraz zapisując się do newslettera GOG można otrzymać 15% zniżki na urządzenia peryferyjne w Razer Store (rozdawane kody będą ważne do 10 czerwca). Dodatkowo dla korzystających z portalu Twitter przygotowano konkurs pozwalający wygrać sprzęt gamingowy od Razer oraz gry.

Join our @Razer x GOG Contest and win amazing prizes!



We're giving away 3x sets of peripherals from Razer bundled with 20 games to celebrate the Polish Games Festival



Tell us what things are HARDER to do in games than in real life?

Follow @Razer & @GOGcom

Use #RazerxGOG pic.twitter.com/5C6wnMG75h