Samochody elektryczne zyskują na popularności w naszym kraju. Dynamika wzrostu jest bardzo wysoka, a jak przedstawiają się konkretne liczby? Spójrzmy…

Ile samochodów elektrycznych w Polsce?

38 001 osobówek i 1657 samochodów użytkowych – tyle aut z napędem elektrycznym zarejestrowano w Polsce do końca 2021 roku. Z tego 18 795 to samochody w pełni elektryczne, a nieco więcej – 19 206 – modele z napędem hybrydowym (czyli łączącym silnik elektryczny z silnikiem spalinowym).

Niespełna 40 tysięcy samochodów to niewiele, gdy spojrzy się na liczbę wszystkich zarejestrowanych pojazdów w naszym kraju (ta wynosi około 39 milionów, z czego około 25 mln to samochody osobowe). To równocześnie bardzo dużo, gdy porówna się ten wynik z sytuacją sprzed dwunastu miesięcy.

2021 to był dobry rok dla „elektryków” w Polsce

W ciągu roku liczba samochodów elektrycznych w Polsce się podwoiła. Między styczniem a grudniem 2021 roku zarejestrowano mianowicie 19 408 takich pojazdów (o 93% więcej niż rok wcześniej).

„W 2021 r. wielomiesięczne starania branży przyniosły wymierne efekty w postaci optymalizacji szeregu przepisów prawnych regulujących obszar zeroemisyjnego transportu, w szczególności nowelizacji Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ukoronowaniem intensywnego dialogu z NFOŚiGW było wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia rynku e-mobility – powiedział Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. – Mimo pewnych obaw związanych z niedoborem półprzewodników w rok 2022 wchodzimy z dużą dawką optymizmu”.

Liczba stacji ładowania nie rośnie tak szybko

Jak widać, tych tysięcy osób nie odstrasza niezbyt rozbudowana sieć stacji ładowania. Pod koniec 2021 roku takie punkty na mapie Polski były 1932. Rok wcześniej zaś – 1364, więc widać, że wzrost nie jest na tym polu tak dynamiczny, jak w przypadku rejestracji pojazdów. Niezmiennie najwięcej z nich znajduje się w Warszawie, a Katowice spadły na trzecie miejsce, wyprzedzone przez Gdańsk (rok wcześniej zajmujący czwartą lokatę).

Źródło: PZPM, PSPA, informacja własna