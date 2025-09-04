Smartfony

Galaxy S25 FE oficjalnie. Tak wypada na tle pozostałych samsungów

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Seria Samsung Galaxy S25 doczekała się reprezentanta z przystępniejszej cenowo linii Fan Edition. Smartfon ujrzał światło dzienne podczas berlińskich targów IFA 2025.

Na pierwszy rzut oka Galaxy S25 FE ciężko odróżnić od ubiegłorocznego S24 FE (i wielu innych samsungów), ale wbrew pozorom producent wprowadził dość istotne zmiany konstrukcyjne. Nowy model w porównaniu z poprzednikiem ma:

  • mniejszą wagę (190 zamiast 213 g);
  • mniejszą grubość (7,4 zamiast 8 mm);
  • większą baterię (4900 zamiast 4700 mAh) z szybszym ładowaniem (45 zamiast 25 W);
  • o 13 proc. większą komorę parową. 

Smartfon dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych: białej, jasnoniebieskiej, ciemnoniebieskiej oraz czarnej. 

Samsung Galaxy S25 FE, S25, S25+, S25 Ultra i S25 Edge - porównanie specyfikacji

Tegoroczna seria flagowców obejmuje aż pięć modeli, z których Galaxy S25 FE ma najbardziej kompromisową specyfikację. Przede wszystkim jako jedyny bazuje na układzie Exynos 2400, odziedziczonym po linii S24. Jako jedyny ma też ekran 120 Hz bez zmiennej częstotliwości odświeżania LTPO, tylko 8 GB RAM-u, najniższą rozdzielczość aparatu z teleobiektywem oraz niższej klasy szkło. 

Warto jednak odnotować, że Galaxy S25 FE jako pierwszy z linii S25 pracuje pod kontrolą najnowszego Androida 16 z One UI 8. Pozostałe modele dopiero czekają na aktualizację.

 Galaxy S25 FEGalaxy S25Galaxy S25+Galaxy S25 UltraGalaxy S25 Edge
EkranAMOLED 6,7 cala,
2340 x 1080 (385 ppi),
120 Hz,
jasność do 1900 nitów		AMOLED 6,2 cala,
2340 x 1080 (416 ppi),
1-120 Hz LTPO,
jasność do 2600 nitów		AMOLED 6,7 cala,
3120 x 1440 (513 ppi),
1-120 Hz LTPO.
jasność do 2600 nitów		AMOLED 6,9 cala,
3120 x 1440 (498 ppi),
1-120 Hz LTPO.
jasność do 2600 nitów		AMOLED 6,7 cala,
3120 x 1440 (513 ppi),
1-120 Hz LTPO.
jasność do 2600 nitów
GłośnikiDolby AtmosDolby AtmosDolby AtmosDolby AtmosDolby Atmos
CzipExynos 2400Snapdragon 8 Elite
dla Galaxy		Snapdragon 8 Elite
dla Galaxy		Snapdragon 8 Elite
dla Galaxy		Snapdragon 8 Elite
dla Galaxy
Pamięć RAM8 GB12 GB,
LPDDR5X		12 GB,
LPDDR5X		12 GB,
LPDDR5X		12 GB,
LPDDR5X
Pamięć na dane128 lub 256 GB128, 256 lub 512 GB,
UFS 4.0		256 lub 512 GB,
UFS 4.0		256, 512 GB lub 1 TB,
UFS 4.0		256 lub 512 GB,
UFS 4.0
Aparat główny50 Mpix,
f/1,8,
optyczna stabilizacja		50 Mpix,
f/1,8,
optyczna stabilizacja		50 Mpix,
f/1,8,
optyczna stabilizacja		200 Mpix,
f/1,7,
optyczna stabilizacja		200 Mpix,
f/1,7,
optyczna stabilizacja
Aparat UW12 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,2		12 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,2		12 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,2		50 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/1,9,
tryb makro		12 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,2
Aparat tele8 Mpix,
teleobiektyw 3x,
f/2,4,
optyczna stabilizacja		10 Mpix,
teleobiektyw 3x,
f/2,4,
optyczna stabilizacja		10 Mpix,
teleobiektyw 3x,
f/2,4,
optyczna stabilizacja		10 Mpix,
teleobiektyw 3x,
f/2,4,
optyczna stabilizacja		-
Aparat tele---50 Mpix,
teleobiektyw 5x,
f/3,4,
optyczna stabilizacja		-
Aparat przedni12 Mpix,
f/2,2		12 Mpix,
f/2,2		12 Mpix,
f/2,2		12 Mpix,
f/2,2		12 Mpix,
f/2,2
Łączność5G, Wi-Fi 6e,
Bluetooth 5.3,
NFC, eSIM		5G, Wi-Fi 7,
Bluetooth 5.4,
NFC, eSIM		5G, Wi-Fi 7,
Bluetooth 5.4,
NFC, eSIM,
UWB		5G, Wi-Fi 7,
Bluetooth 5.4,
NFC, eSIM,
UWB		5G, Wi-Fi 7,
Bluetooth 5.4,
NFC, eSIM,
UWB
Czytnik linii papilarnychw ekranie,
optyczny		w ekranie,
ultradźwiękowy		w ekranie,
ultradźwiękowy		w ekranie,
ultradźwiękowy		w ekranie,
ultradźwiękowy
Bateria4900 mAh,
ładowanie 45 W,
bezprzewodowe,
Qi2 Ready,
zwrotne		4000 mAh,
ładowanie 25 W,
bezprzewodowe,
Qi2 Ready,
zwrotne		4900 mAh,
ładowanie 45 W,
bezprzewodowe,
Qi2 Ready,
zwrotne		5000 mAh,
ładowanie 45 W,
bezprzewodowe,
Qi2 Ready,
zwrotne		3900 mAh,
ładowanie 25 W,
bezprzewodowe,
Qi2 Ready,
zwrotne
Wymiary161,3 x 76,6 x 7,4 mm146,9 × 70,5 × 7,2 mm158,4 × 75,8 × 7,3 mm162,8 × 77,6 × 8,2 mm158,2 x 75,6 x 5,8 mm
Waga190 g162 g190 g218 g163 g
Android16 z One UI 815 z One UI 715 z One UI 715 z One UI 715 z One UI 7
OdpornośćIP68,
rama z Armor Aluminium,
Gorilla Glass Victus+		IP68,
rama z Armor Aluminium,
Gorilla Glass Victus 2		IP68,
rama z Armor Aluminium,
Gorilla Glass Victus 2		IP68,
rama z tytanu,
Gorilla Glass Armor 2		IP68,
rama z tytanu,
Gorilla Glass Ceramic 2
Rysik S Pen --tak, bez Bluetooth-

Samsung Galaxy S25 FE - ceny i dostępność w Polsce

W zależności od wersji pamięciowej, Galaxy S25 FE kosztuje:

  • 8/128 GB - 3199 zł;
  • 8/256 GB - 3449 zł;
  • 8/512 GB - 3999 zł.

Osoby, które złożą zamówienie do 28 września mogą liczyć na prezent w postaci zegarka Galaxy Watch 7 (40 mm) w kolorze zielonym.

