Galaxy S25 FE oficjalnie. Tak wypada na tle pozostałych samsungów

Seria Samsung Galaxy S25 doczekała się reprezentanta z przystępniejszej cenowo linii Fan Edition. Smartfon ujrzał światło dzienne podczas berlińskich targów IFA 2025.

Na pierwszy rzut oka Galaxy S25 FE ciężko odróżnić od ubiegłorocznego S24 FE (i wielu innych samsungów), ale wbrew pozorom producent wprowadził dość istotne zmiany konstrukcyjne. Nowy model w porównaniu z poprzednikiem ma:

mniejszą wagę (190 zamiast 213 g);

mniejszą grubość (7,4 zamiast 8 mm);

większą baterię (4900 zamiast 4700 mAh) z szybszym ładowaniem (45 zamiast 25 W);

o 13 proc. większą komorę parową.

Smartfon dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych: białej, jasnoniebieskiej, ciemnoniebieskiej oraz czarnej.

Samsung Galaxy S25 FE, S25, S25+, S25 Ultra i S25 Edge - porównanie specyfikacji

Tegoroczna seria flagowców obejmuje aż pięć modeli, z których Galaxy S25 FE ma najbardziej kompromisową specyfikację. Przede wszystkim jako jedyny bazuje na układzie Exynos 2400, odziedziczonym po linii S24. Jako jedyny ma też ekran 120 Hz bez zmiennej częstotliwości odświeżania LTPO, tylko 8 GB RAM-u, najniższą rozdzielczość aparatu z teleobiektywem oraz niższej klasy szkło.

Warto jednak odnotować, że Galaxy S25 FE jako pierwszy z linii S25 pracuje pod kontrolą najnowszego Androida 16 z One UI 8. Pozostałe modele dopiero czekają na aktualizację.

Galaxy S25 FE Galaxy S25 Galaxy S25+ Galaxy S25 Ultra Galaxy S25 Edge Ekran AMOLED 6,7 cala,

2340 x 1080 (385 ppi),

120 Hz,

jasność do 1900 nitów AMOLED 6,2 cala,

2340 x 1080 (416 ppi),

1-120 Hz LTPO,

jasność do 2600 nitów AMOLED 6,7 cala,

3120 x 1440 (513 ppi),

1-120 Hz LTPO.

jasność do 2600 nitów AMOLED 6,9 cala,

3120 x 1440 (498 ppi),

1-120 Hz LTPO.

jasność do 2600 nitów AMOLED 6,7 cala,

3120 x 1440 (513 ppi),

1-120 Hz LTPO.

jasność do 2600 nitów Głośniki Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Czip Exynos 2400 Snapdragon 8 Elite

dla Galaxy Snapdragon 8 Elite

dla Galaxy Snapdragon 8 Elite

dla Galaxy Snapdragon 8 Elite

dla Galaxy Pamięć RAM 8 GB 12 GB,

LPDDR5X 12 GB,

LPDDR5X 12 GB,

LPDDR5X 12 GB,

LPDDR5X Pamięć na dane 128 lub 256 GB 128, 256 lub 512 GB,

UFS 4.0 256 lub 512 GB,

UFS 4.0 256, 512 GB lub 1 TB,

UFS 4.0 256 lub 512 GB,

UFS 4.0 Aparat główny 50 Mpix,

f/1,8,

optyczna stabilizacja 50 Mpix,

f/1,8,

optyczna stabilizacja 50 Mpix,

f/1,8,

optyczna stabilizacja 200 Mpix,

f/1,7,

optyczna stabilizacja 200 Mpix,

f/1,7,

optyczna stabilizacja Aparat UW 12 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2 12 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2 12 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2 50 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/1,9,

tryb makro 12 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2 Aparat tele 8 Mpix,

teleobiektyw 3x,

f/2,4,

optyczna stabilizacja 10 Mpix,

teleobiektyw 3x,

f/2,4,

optyczna stabilizacja 10 Mpix,

teleobiektyw 3x,

f/2,4,

optyczna stabilizacja 10 Mpix,

teleobiektyw 3x,

f/2,4,

optyczna stabilizacja - Aparat tele - - - 50 Mpix,

teleobiektyw 5x,

f/3,4,

optyczna stabilizacja - Aparat przedni 12 Mpix,

f/2,2 12 Mpix,

f/2,2 12 Mpix,

f/2,2 12 Mpix,

f/2,2 12 Mpix,

f/2,2 Łączność 5G, Wi-Fi 6e,

Bluetooth 5.3,

NFC, eSIM 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4,

NFC, eSIM 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4,

NFC, eSIM,

UWB 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4,

NFC, eSIM,

UWB 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4,

NFC, eSIM,

UWB Czytnik linii papilarnych w ekranie,

optyczny w ekranie,

ultradźwiękowy w ekranie,

ultradźwiękowy w ekranie,

ultradźwiękowy w ekranie,

ultradźwiękowy Bateria 4900 mAh,

ładowanie 45 W,

bezprzewodowe,

Qi2 Ready,

zwrotne 4000 mAh,

ładowanie 25 W,

bezprzewodowe,

Qi2 Ready,

zwrotne 4900 mAh,

ładowanie 45 W,

bezprzewodowe,

Qi2 Ready,

zwrotne 5000 mAh,

ładowanie 45 W,

bezprzewodowe,

Qi2 Ready,

zwrotne 3900 mAh,

ładowanie 25 W,

bezprzewodowe,

Qi2 Ready,

zwrotne Wymiary 161,3 x 76,6 x 7,4 mm 146,9 × 70,5 × 7,2 mm 158,4 × 75,8 × 7,3 mm 162,8 × 77,6 × 8,2 mm 158,2 x 75,6 x 5,8 mm Waga 190 g 162 g 190 g 218 g 163 g Android 16 z One UI 8 15 z One UI 7 15 z One UI 7 15 z One UI 7 15 z One UI 7 Odporność IP68,

rama z Armor Aluminium,

Gorilla Glass Victus+ IP68,

rama z Armor Aluminium,

Gorilla Glass Victus 2 IP68,

rama z Armor Aluminium,

Gorilla Glass Victus 2 IP68,

rama z tytanu,

Gorilla Glass Armor 2 IP68,

rama z tytanu,

Gorilla Glass Ceramic 2 Rysik S Pen - - tak, bez Bluetooth -

Samsung Galaxy S25 FE - ceny i dostępność w Polsce

W zależności od wersji pamięciowej, Galaxy S25 FE kosztuje:

8/128 GB - 3199 zł;

8/256 GB - 3449 zł;

8/512 GB - 3999 zł.

Osoby, które złożą zamówienie do 28 września mogą liczyć na prezent w postaci zegarka Galaxy Watch 7 (40 mm) w kolorze zielonym.