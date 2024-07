Widziałem inteligentny pierścień Samsunga. Galaxy Ring - pierwsze wrażenia

Długo oczekiwany Samsung Galaxy Ring wreszcie doczekał się swojej premiery. Choć niestety nie globalnej.

Pierwszy prototyp pierścienia ujrzał światło dzienne już podczas lutowych targów MWC 2024, ale Samsung potrzebował jeszcze kilku miesięcy na finalizację prac. Udało się zdążyć przed igrzyskami olimpijskimi, ale tylko częściowo.

Galaxy Ring - w przeciwieństwie do nowych składanych smartfonów, smartwatchów i słuchawek - na start dostępny będzie tylko w kilku krajach. W Polsce pojawi się nie wcześniej niż za kilka miesięcy, a potencjalnie dopiero w przyszłym roku.

Samsung Galaxy Ring - cena i nietypowy model sprzedaży

W Niemczech Galaxy Ring został wyceniony na 449 euro, czyli równowartość 1900 zł. Nie jest tanio, ale Samsung podkreśla, że - w przeciwieństwie do konkurencji - nie pobiera subskrypcji za samo korzystanie z pierścienia.

Z uwagi na konieczność idealnego dopasowania, pierścień dostępny jest w 9 różnych rozmiarach. Samsung przygotował specjalny zestaw plastikowych atrap, który będzie dostępny w sklepach oraz... wysyłany bezpłatnie klientom, którzy złożą zamówienie online.

Samsung Galaxy Ring - wybór rozmiaru

Ciekawe mnie, jak Samsung ogarnie temat logistycznie, bo nie będzie to łatwe. Nietrudno mi wyobrazić sobie sytuację, że ktoś kupuje pierścień w kolorze złotym, dostaje zestaw atrap, dobiera rozmiar, finalizuje zamówienie i dowiaduje się, że danego rozmiaru nie ma w magazynie. 3 wersje kolorystyczne (złota, czarna i srebrna) i 9 rozmiarów (od 5 do 13) dają łącznie 27 kombinacji i jest mało realne, że wszystkie zawsze będą dostępne na stanie. Cóż, może to jeden z powodów, dla których dystrybucja jest początkowo tak mocno ograniczona.

Samsung Galaxy Ring - co potrafi inteligentny pierścień?

Galaxy Ring to taki smartwatch bez ekranu. Został nafaszerowany czujnikami, które śledzą tętno, liczą kroki, monitorują sen i rejestrują temperaturę skóry oraz treningi. Idea jest taka, by użytkownik nosił go 24 godziny na dobę.

Po co komu pierścień jeśli są smartwatche? Cóż, palec podobno lepiej nadaje się do zbierania danych zdrowotnych niż nadgarstek, więc te mają być dokładniejsze. Jeśli ktoś będzie używał Galaxy Ringa i Galaxy Watcha, to pierścień przejmie zadanie monitorowania zdrowia, wydłużając tym samym czas pracy zegarka nawet o 30 proc.

Samsung Galaxy Ring w etui

Bateria? Samsung deklaruje, że Galaxy Ring pracuje na jednym ładowaniu do 7 dni, ale dotyczy to największej z 9 wersji. Rozmiar baterii sięga od 18 do 23,5 mAh, więc ludzie z grubymi palcami choć raz mają w życiu lepiej. Do ładowania pierścienia służy specjalne etui z wbudowanym powerbankiem.

Samsung Galaxy Ring - pierwsze wrażenia

Galaxy Ring był jednym z najbardziej oczekiwanych przeze mnie produktów tego roku. Po założeniu go mój zapał nieco jednak osłabł.

Choć nafaszerowane malutkiego urządzenia toną sensorów robi wrażenie, to jednak Galaxy Ring jest grubszy niż oczekiwałem. Zaznaczę, że jestem nieprzyzwyczajony do pierścieni czy obrączek i noszenie go nawet przez kilka minut podczas przedpremierowego pokazu było dla mnie niekomfortowe.

Samsung Galaxy Ring

Galaxy Ring jest za to ekstremalnie lekki (od 2,3 do 3 g). Nie jestem jednak pewien, czy to dobrze. Z oczywistych względów nie jest to jednolity kawałek metalu, lecz bardziej tytanowa skorupa. Efekt? Pierścień sprawia moim zdaniem wrażenie taniego. Miałem wrażenie, że dotykam taniego plastiku, a nie wysokiej klasy metalu.

Nie jestem też przekonany, czy Galaxy Ringa będzie w stanie dopasować każdy. Chcąc założyć pierścień na palcu serdecznym musiałem sięgnąć po największy z 9 rozmiarów, a nie wydaje mi się, bym miał największe dłonie na świecie.

Samsung Galaxy Ring - kolory

Wciąż trafia do mnie sama idea inteligentnego pierścienia. Od dziecka kocham klasyczne zegarki i marzy mi się porządny mechanik, ale od lat jestem "skazany" na smartwatche, bo szkoda mi rezygnować z monitorowania zdrowia. Przez kilka ostatnich miesięcy rozmawiałem na ten temat ze znajomymi i zaskakująco dużo osób ma podobne podejście. I tu wchodzi Galaxy Ring, który pozwoli uwolnić nadgarstek, a przy tym potencjalnie zbierać dane zdrowotne skuteczniej niż smartwatch. Tylko ta grubość...