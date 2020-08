Samsung Galaxy Note 20 i Galaxy Note 20 Ultra to flagowce z prawdziwego zdarzenia. Widać to też po ich cenach, ale dzięki nowej ofercie w sklepie Komputronik zdecydowanie da się je przełknąć.

Kogo stać dziś na flagowca? A może wszystkich nas stać?

Ceny flagowych smartfonów potrafią przyprawić o ból głowy. Na najlepsze telefony na rynku trzeba wydać dwie albo i trzy miesięczne wypłaty, gdy zarabia się najniższą krajową. Dlatego też dobrym wyborem może się okazać rozłożenie zakupu takiego smartfona jak Samsung Galaxy Note 20 na raty. Szczególnie, że w sklepie Komputronik wystartowała bardzo atrakcyjna promocja i już wam mówimy, o co konkretnie chodzi.

Kup Samsung Galaxy Note 20 lub Note 20 Ultra na raty: 20 x 0%

Chodzi mianowicie o to, że możecie kupić Samsung Galaxy Note 20 lub Galaxy Note 20 Ultra na 20 rat 0% (RRSO 0%), a jakby tego było mało, to jeszcze jedną ratę otrzymacie w gratisie. Nie dość więc, że nie musicie płacić od razu, to jeszcze zapłacicie mniej. Będzie tak jednak tylko wtedy, gdy się pospieszycie. Promocja w sklepie Komputronik trwa tylko do 13 września 2020 roku (lub do wyczerpania zapasów).

Promocją objęte są smartfony Samsung Galaxy Note 20 i Galaxy Note 20 Ultra w różnych wariantach kolorystycznych i zarówno w wersjach obsługujących sieć 5G, jak i tych, które jej nie obsługują.

Dlaczego warto kupić smartfona Samsung Galaxy Note 20 Ultra?

Superpłynne działanie, 120-hercowy wyświetlacz AMOLED, świetne aparaty, pierwszorzędna jakość wykonania, funkcjonalny rysik i więcej RAM-u niż w niejednym laptopie. To tylko niektóre z atutów smartfona Samsung Galaxy Note 20 Ultra, o których wspominamy w naszej recenzji. To telefon, który może nie jest pozbawiony wad, ale w codziennym użytkowaniu nie daje absolutnie żadnych powodów, by na niego narzekać. Wręcz przeciwnie: daje powody, by się nim zachwycać.

Artykuł powstał we współpracy z Komputronik.