Samsung Galaxy Watch Ultra w naszych rękach. Jest i Galaxy Watch 7

Samsung pokazał swój najbardziej zaawansowany, najwytrzymalszy i najdroższy zegarek w historii, czyli Galaxy Watch Ultra. Towarzyszy mu tańszy Galaxy Watch 7.

Podczas letniej edycji Unpacked 2024 show skradły składane smartfony Galaxy Z Flip 6 i Z Fold 6 z nowymi funkcjami AI, ale nie zabrakło i akcesoriów. W tym smartwatchów.

Samsung Galaxy Watch Ultra i Galaxy Watch 7 - ceny, dostępność i specyfikacja

Oba zegarki będą dostępne w Polsce, a oto ich ceny:

Galaxy Watch Ultra LTE - 2899 zł;

Galaxy Watch 7 (40 mm) - 1349 zł;

Galaxy Watch 7 LTE (40 mm) - 1549 zł;

Galaxy Watch 7 (44 mm) - 1449 zł;

Galaxy Watch 7 LTE (44 mm) - 1649 zł.

Przedsprzedaż zegarków potrwa od 10 do 23 lipca. W ramach promocji Samsung oferuje powiększoną kwotę odkupu starego zegarka/telefonu lub zwrot części pieniędzy na konto. W drugim przypadku mowa o 250 zł (Galaxy Watch 7) lub 450 zł (Galaxy Watch Ultra).

Podczas przedsprzedaży do smartwatchów dokładany będzie także bonusowy pasek.

Galaxy Watch Ultra Galaxy Watch 7 Rozmiar i ekran 47 mm,

1,47 cala 40 lub 44 mm,

1,31 lub 1,47 cala Materiał tytan klasy lotniczej,

szafirowe szkło Armor Aluminium,

szafirowe szkło Mocowanie paska specjalne uniwersalne Bateria 590 mAh 300 lub 425 mAh Waga 94 g 28,9 lub 33,8 g Procesor Exynos W1000 (3 nm) Exynos W1000 (3 nm) Pamięć 2 GB RAM,

32 GB na dane 2 GB RAM,

32 GB na dane Wytrzymałość 10 ATM,

pływanie w oceanie,

zmiany temperatur i wysokości, 5 ATM,

IP68,

MIL-STD-810H

Samsung Galaxy Watch Ultra i Galaxy Watch 7 - co nowego?

W przypadku modelu Galaxy Watch Ultra Samsung zastosował zupełnie nowe wzornictwo z okrągłym ekranem, ale kwadratową kopertą. Taka konstrukcja w połączeniu z tytanową obudową ma zapewnić większą wytrzymałość. W tym nie tylko na uderzenia, ale i skrajne temperatury czy nawet pływanie w słonej wodzie.

Samsung Galaxy Watch 7 i Galaxy Watch Ultra

Wersja Ultra została także uzbrojona w. Galaxy Watch Ultra ma też:

dodatkowy przycisk, który można wykorzystać m.in. do sterowania aktywnym treningiem oraz inicjowania wbudowanej syreny alarmowej

większą baterię (Samsung deklaruje do 100 godzin w trybie oszczędzania energii);

udoskonaloną redukcję szumów podczas rozmów;

tarcze zegara z przyjaźniejszym dla wzroku trybem nocnym;

dziennik wysokości w czasie rzeczywistym.

Mimo wielu widocznych na pierwszy rzut oka różnic, zegarki Galaxy Watch Ultra i Galaxy Watch 7 mają też sporo wspólnych mianowników. Oba zostały uzbrojone w nowy czip Exynos W1000 oraz udoskonalone czujniki, w tym pulsometr i GPS, które mają się cechować wyższą dokładnością.

Koreańczycy chwalą się także ulepszeniem algorytmu odpowiedzialnego za monitorowanie snu, który ma z wyższą skutecznością wykrywać poszczególne fazy oraz przebudzenia.

Nowością jest gest podwójnego uszczypnięcia. Łącząc ze sobą dwa palce można - bez dotykania ekranu - odbierać połączenia głosowe, wyzwalać spust migawki w aparacie sparowanego telefonu, zatrzymywać stoper czy wstrzymywać odtwarzanie muzyki.

Samsung Galaxy Watch Ultra - pierwsze wrażenia

Galaxy Watch 7 wnosi zmiany, które ciężko sprawdzić w kilka godzin, dlatego podczas przedpremierowego pokazu najwięcej czasu spędziłem z mocniejszym modelem.

Zaskoczyło mnie to, że Galaxy Watch Ultra na żywo naprawdę mi się podoba, zwłaszcza w białej wersji kolorystycznej. Fotki prasowe mnie nie zachęcały, ale to połączenie okrągłego wyświetlacza i kwadratowej koperty ma swój urok.

Zwiększona wytrzymałość oraz większa bateria przełożyły się na wzrost gabarytów i wagi. Galaxy Watch Ultra jest niemal 3-krotnie cięższy od “siódemki” i zdecydowanie czuć go na nadgarstku. Podczas krótkiej zabawy nie czułem jakiegoś wielkiego dyskomfortu, ale jeszcze nie wiem jak będzie podczas wielogodzinnego noszenia każdego dnia.

Trochę szkoda, że Galaxy Watch Ultra nie ma obracanego pierścienia, a zamiast tego Samsung zadowolił się ramką reagującą na dotyk. To zegarek do zadań specjalnych, który potencjalnie będzie użytkowany w grubych rękawicach, więc pierścień ułatwiłby obsługę. Domyślam się jednak, że dodanie ruchomego elementu osłabiłoby całą konstrukcję, więc to niekoniecznie zła decyzja. Samsung Galaxy Watch Ultra i Galaxy Watch 7

Nie jestem też fanem tego, co Samsung zrobił z paskami. Ten domyślny do złudzenia przypomina pasek z Apple Watcha Ultra, czego nie rozumiem, bo w mojej ocenie nie jest to żaden wzór piękna czy ergonomii. Oczywiście można go zmienić, ale producent nieco skomplikował sprawę, bo Galaxy Watch Ultra ma nowe mocowanie, które wymaga użycia pasków stworzonych specjalnie z myślą o tym modelu. Jeśli jednak chodzi o cenę Galaxy Watcha Ultra, obawiałem się, że będzie gorzej. 2899 zł to niemało, ale konkurencyjny Apple Watch Ultra 2 kosztuje 1600 zł więcej. Wygląda więc na to, że zegarek Apple’a wreszcie doczekał się godnego, a przy tym rozsądniej wycenionego rywala.

Niezależna opinia redakcji. Organizatorem wyjazdu na premierę była firma Samsung.