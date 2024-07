Czy Samsung sam robi konkurencję dla popularnych urządzeń z własnej oferty? Sprawdźmy, kto powinien zdecydować się na zakup Galaxy Watch 7, a dla kogo stworzono inteligentny pierścień Galaxy Ring.

W ostatnim czasie odbyła się premiera wielu nowych urządzeń koreańskiej marki. Samsung pokazał m.in. składane smartfony Galaxy Z Flip 6 i Galaxy Z Fold 6. Poznaliśmy też nową serię zegarków Samsung Galaxy Watch 7, a także ciekawy gadżet - inteligentny pierścień Galaxy Ring. Okazuje się, że dwa ostatnie urządzenia mogą być dla siebie konkurentami.

Samsung Galaxy Watch 7 czy Samsung Galaxy Ring?

Oczywiście, konstrukcja obu urządzeń znacznie się od siebie różni. Oba mają jednak całkiem podobne zastosowanie, przynajmniej w niektórych aspektach. Pomagają mierzyć aktywność fizyczną każdego dnia (np. wyniki treningów). Mogą też badać parametry organizmu swojego użytkownika. Zarówno smartwatch, jak i inteligentny pierścień możemy połączyć ze smartfonem. Na nim zobaczymy dokładne wyniki analizy zdrowia, czy postępów w treningach. Galaxy Ring i Samsung Galaxy Watch 7 mają też spore możliwości w zakresie analizowania jakości snu, czy monitorowania poziomu stresu. Oba gadżety są całkiem wygodne w noszeniu. Tu możemy zobaczyć pierwszą przewagę Galaxy Ringa - jest sporo mniejszy i po dobraniu odpowiedniego rozmiaru (Samsung pożyczy Ci w tym celu specjalny zestaw testowy) możemy wręcz zapomnieć, że mamy go na palcu.

Oczywiście, obsługa obu urządzeń znacznie się różni. Samsung Galaxy Watch 7 ma dotykowy ekran i dodatkowe przyciski do obsługi wszystkich funkcji. Możemy wyjść z domu bez telefonu wciąż mając dostęp do wszystkich informacji wskazówek nawigacji, a nawet do opcji dzwonienia i wysyłania wiadomości (w wersji z LTE). Samsung Galaxy Ring bez podłączonego przy pomocy Bluetooth smartfona nie powie nam zbyt wiele o naszych aktywnościach, czy zdrowiu. Mamy natomiast pewne możliwości sterowania urządzeniem lub smartfonem, przy pomocy gestów - stuknięć.

Jakie są zalety Samsung Galaxy Ring?

Moim zdaniem, największą zaletą pierścienia Samsung Galaxy Ring jest jego wygląd. Dostępny w trzech wersjach (czarna, srebrna, złota) i w różnych rozmiarach pierścień przypomina prawdziwą biżuterię. Niewielki gadżet jest przy tym lekki (niecałe 2,5 grama) i po przyzwyczajeniu się do jego noszenia będzie niemal niewyczuwalny. Nie będziemy też potrzebowali często go zdejmować - bateria wystarcza nawet na 7 dni pracy. Ładowanie odbywa się z wykorzystaniem dołączonego do zestawu etui.

Samsung Galaxy Ring ma podstawowe czujniki. Jego obudowa jest metalowa i bardzo wytrzymała. Możemy zanurzać pierścień do 100 metrów (10 ATM), sprzęt ma też wodo- i pyłoszczelność opisaną certyfikatem IP68. Pierścień jest więc idealny do dyskretnego monitorowania zdrowia, może też automatycznie wykrywać rozpoczęcie ćwiczeń. Wszelkie informacje zobaczymy natomiast dopiero na aplikacji smartfona. Jeśli więc i tak masz go zawsze przy sobie (musi mieć Androida w wersji co najmniej 11), Galaxy Ring może być idealnym wyborem.

Zalety Samsunga Galaxy Watch 7

O ile inteligentne pierścienie (jak wspomniany Galaxy Ring) są niemal zupełną nowością, do smartwatchy zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Samsung Galaxy Watch 7 to najnowszy model koreańskiej marki, który jest świetnie dopracowany i wykonany z wysokiej jakości materiałów. Możemy wybrać jeden z dwóch rozmiarów i dopasować pasek, który będzie nam odpowiadał (wygodny i o odpowiednim wyglądzie). Nie unikniemy jednak dość częstego ładowania smartwatcha. W zamian mamy natomiast o wiele lepszą wydajność, bardziej rozbudowany zestaw czujników, no i oczywiście ekran AMOLED.

Smartwatch sprawdzi się również jako personalny trener fitness i innych aktywności. Podpowie, jak powinniśmy biegać, a może kiedy warto pomyśleć o regeneracji zamiast o kolejnym wysiłku. Galaxy Watch 7 ma o wiele więcej funkcji monitorowania zdrowia i do fitnessu. Mamy w tym między innymi badanie składu ciała, wykrywanie bezdechu sennego, czy monitorowanie ciśnienia krwi. Zegarek rozpozna też ponad 90 aktywności fizycznych. Ma sporo wbudowanej pamięci i niezłą wydajność, możemy więc ściągać różne aplikacje bezpośrednio na urządzenie (np. pogoda, do trenowania, nawigacji). Dzięki obecności oprogramowania Wear OS Samsung Galaxy Watch 7 jest kompatybilny z wieloma aplikacjami.

Osoby szukające nieco lepszego zegarka (ale przy tym znacznie droższego) mogą też spojrzeć na inny model - Samsung Galaxy Watch Ultra.

Który sprzęt wybrać? Samsung Galaxy Ring vs Samsung Galaxy Watch 7

A więc - który elektroniczny sprzęt jest dla Ciebie lepszym wyborem? Jeśli szukasz większych możliwości i zaawansowanych funkcji - wybierz smartwatch. Na nim możesz śledzić wszystkie ważne informacje na wbudowanym ekranie.

Samsung Galaxy Ring to połączenie biżuterii z elektroniką. Jest bardziej dyskretny, jednocześnie oferując podstawowy zestaw funkcji. Plusem jest lepsza wodoodporność i ponad dwukrotnie dłuższy czas pracy na pełnej baterii.

Inteligentny pierścień Samsunga jest o około 30% droższy od smartwatcha. Jeśli chcesz kupić jedno z tych urządzeń, zdecydowanie wybierz Galaxy Watch 7. Powód jest prosty - inteligentny pierścień nie trafił jeszcze na sklepowe półki.