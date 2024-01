Akcesoria do telefonów

Koniec plotek i spekulacji - Samsung Galaxy Ring naprawdę istnieje. A przynajmniej na papierze.

Kilka miesięcy temu czujni internauci zauważyli, że Samsung zarejestrował tajemniczy znak towarowy “Galaxy Ring”. To wywołało falę spekulacji, jakoby Koreańczycy szykowali się do premiery inteligentnego pierścienia, co zresztą nie byłoby wielkim zaskoczeniem, bo pierwsze szkice patentowe przedstawiające takie akcesorium ujrzały światło dzienne już w 2015 roku.

Samsung ewidentnie starał się trzymać premierę Ringa w tajemnicy. Jeszcze kilka dni przed tym wydarzeniem pracownicy firmy nawet w prywatnych rozmowach przyznawali, że nie mają pojęcia, czy takie urządzenie naprawdę powstaje.

Samsung potwierdza: inteligentny pierścień Galaxy Ring nadchodzi

Gwiazdą imprezy Unpacked 2024 były oczywiście smartfony z linii Galaxy S24. Po ich prezentacji na scenie pojawił się dr Matthew Wiggins, czyli szef działu cyfrowego zdrowia w Samsung Research.

Po kilkuminutowej pogadance na temat monitorowania zdrowia w aplikacji Samsung Health, Wiggins niespodziewanie zapowiedział “potężne i przystępne urządzenie zdrowotne”, po czym wyświetlony został krótki zwiastun zapowiadający - a jakżeby inaczej - Galaxy Ring.

Po tej lakonicznej zapowiedzi Samsung… pożegnał się z gośćmi i widzami, a następnie zwinął manatki. Na temat długo oczekiwanego pierścienia nie powiedziano nic więcej. Nie wiadomo, kiedy trafi na rynek, ile będzie kosztował i co dokładnie potrafi.

Według wcześniejszych doniesień, Galaxy Ring miałby analizować tętno, liczyć kroki czy monitorować sen. Potencjalnie mógłby zostać także uzbrojony z moduł NFC do płatności zbliżeniowych, ale jeśli producent ograniczy jego działanie do platformy Samsung Pay, to akurat o tej funkcji Polacy mogą zapomnieć.

Innymi słowy - wszystkie znaki na ziemi wskazują na to, że Galaxy Ring będzie takim prostym smartwatchem, tylko że pozbawionym ekranu i noszonym na palcu. Powinien więc spodobać się przede wszystkim osobom, którym zależy na monitorowaniu zdrowia, ale z jakiegoś powodu nie lubią inteligentnych zegarków.

Gdyby rynkowa premiera była tuż za rogiem, Samsung z pewnością ujawniłby więcej szczegółów. Obstawiam więc, że firma zdradzi nieco więcej nie wcześniej niż podczas letniego Unpacked, w trakcie którego powinny się pojawić także nowe składane smartfony Galaxy Z Flip 6 i Z Fold 6 oraz zegarki Galaxy Watch 7.