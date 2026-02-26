Samsung Galaxy S26 dostał Gemini na sterydach. Pokazali nową funkcję

Sztuczna inteligencja przejmie kontrolę nad Galaxy S26 i zamówi jedzenie w twoim imieniu. O ile mieszkasz w USA lub Korei Południowej.

Podczas premiery linii Galaxy S26 na scenie pojawił się Samir Samat, szef ekosystemu Androida, który ogłosił zacieśnienie współpracy Google’a i Samsunga. Użytkownicy nowego flagowca jako jedni z pierwszych będą mogli testować nową funkcję Gemini.

Chodzi o technologię agentową, w której system nie tylko odpowiada na pytania, ale samodzielnie realizuje złożone procesy w imieniu użytkownika.

Samsung Galaxy S26 zamówi jedzenie w imieniu użytkownika

Aby uruchomić zautomatyzowany proces, należy przytrzymać przycisk zasilania i sprecyzować polecenie. Zdolności analityczne Gemini pozwalają asystentowi na zrozumienie szerszego kontekstu. Sztuczna inteligencja może na przykład przeanalizować dłuższą wymianę wiadomości na czacie grupowym, wyodrębnić z niej indywidualne preferencje żywieniowe poszczególnych osób, a następnie samodzielnie skompletować i złożyć wielopozycyjne zamówienie w aplikacjach takich jak DoorDash czy Grubhub. Inne obsługiwane obecnie scenariusze obejmują zamawianie przejazdów oraz budowanie koszyka z zakupami spożywczymi.

Właściciel smartfonu może kontynuować własne czynności – przeglądać internet, słuchać podcastu czy wysyłać wiadomości – podczas gdy Gemini samodzielnie nawiguje po interfejsie zewnętrznego programu. W każdej chwili można także wyświetlić podgląd zautomatyzowanego procesu.

Mimo wysokiego stopnia autonomii, Google deklaruje, że położony został duży nacisk na kontrolę i bezpieczeństwo danych.

Aplikacja uruchamiane są w odizolowanym środowisku.

Użytkownik ma możliwość śledzenia postępów sztucznej inteligencji w czasie rzeczywistym za pomocą powiadomień systemowych i podglądu okna aplikacji.

Automatyzacja uruchamia się wyłącznie na wyraźne żądanie i ulega zakończeniu natychmiast po wykonaniu zadania.

Gemini nie finalizuje płatności bez nadzoru użytkownika.

Nowa funkcja Gemini została udostępniona w formie wczesnej wersji beta w Stanach Zjednoczonych i Korei Południowej. Na razie skorzystają z niej wyłącznie użytkownicy smartfonów Samsung Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra oraz Google Pixel 10, 10 Pro i 10 Pro XL.