Brytyjska minister kultury Lisa Nandy potwierdziła, że rząd pracuje nad zmianą przepisów. Nowe regulacje mają sprawić, że platformy streamingowe będą musiały przestrzegać takich samych zasad, które obowiązują tradycyjnych nadawców telewizyjnych.

Ostatnie lata przyniosły lawinowo pojawiające się kolejne platformy streamingowe. Choć wbrew niektórym sugestiom nie przyniosły one śmierci tradycyjnej telewizji (a niektórzy twierdzą nawet, że się do niej upodabniają wprowadzając reklamy), najpopularniejsze serwisy pokroju Netflix, Amazon Prime Video czy Disney+ mogą poszczycić się ogromnymi (w wielu krajach liczonymi w dziesiątkach milionów) rzeszami użytkowników.

Wielka Brytania bierze się za serwisy VOD

Platformy streamingowe działają inaczej niż tradycyjni nadawcy telewizyjni i w wielu aspektach dotyczą ich różne regulacje. Władze Wielkiej Brytanii postanowiły to przynajmniej częściowo zmienić i zapowiadają przepisy, które sprawią, że platformy VOD będą podlegać kodeksowi Ofcomu, czyli brytyjskiego regulatora mediów.

Będzie to oznaczało, że Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ i inni konkurenci będą musieli chronić swoich odbiorców przed szkodliwymi treściami, a także zapewnić dostępność wybranych usług (np. napisów) i dbać o rzetelność oraz bezstronność przekazywanych wiadomości.

Ofcom na mocy nowych przepisów ma z kolei zyskać uprawnienia do prowadzenia dochodzeń i podejmowania działań wobec platform streamingowych. W przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów będzie mógł nakładać kary - do 250 tys. funtów za każde wykroczenie lub 5 proc. przychodów platformy.

"Rząd chce stworzyć równiejsze warunki regulacyjne i sprawić, że brytyjscy odbiorcy - w szczególności dzieci i rodzice - będą mogli mieć pewność istnienia zabezpieczeń przed szkodliwymi materiałami, niezależnie od tego, czy odbierają treści za pośrednictwem tradycyjnych kanałów, czy głównego nurtu w postaci usług na żądanie" - uzasadniają swoje plany brytyjskie władze.

Ogromna popularność platform streamingowych

Statystyki, na które powołuje się brytyjski rząd pokazują, że dwie trzecie gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii subskrybuje przynajmniej jedną z głównych platform streamingowych. Aż 85 proc. Brytyjczyków korzysta w każdym miesiącu z usług wideo na żądanie, co zauważalnie przewyższa popularność tradycyjnej telewizji, którą systematycznie ogląda 67 proc. Brytyjczyków.

- Wiemy, że sposób, w jaki widzowie oglądają telewizję, uległ zasadniczej zmianie. Miliony osób decydują się obecnie na oglądanie treści na platformach wideo na żądanie równolegle z tradycyjną telewizją lub, w przypadku wielu młodych ludzi, zamiast niej. Poddając najpopularniejsze usługi wideo na żądanie wzmocnionej regulacji przez Ofcom, wzmacniamy ochronę widzów, tworzymy równe warunki dla branży i wspieramy nasz dynamiczny sektor mediów, który nieustannie wprowadza innowacje i napędza wzrost w całej Wielkiej Brytanii - wyjaśnia Lisa Nandy.