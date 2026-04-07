Nowy cel na liście Iranu. To może być mocny cios dla ważnej branży

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Iran otwarcie zagroził zniszczeniem gigantycznego centrum sztucznej inteligencji Stargate w Abu Dhabi – inwestycji wartej miliardy dolarów, wspieranej przez OpenAI i światowych gigantów technologicznych.

Wojna USA i Izraela z Iranem zaczynają wykraczać poza politykę i wojsko, wkraczając prosto do świata technologii. Niedawne groźby Iranu wobec amerykańskich i izraelskich obiektów pokazują, że wojna w regionie może mieć poważne konsekwencje dla globalnej branży technologicznej. Już wcześniej pisaliśmy, że konflikt zagraża dostawom kluczowych surowców wykorzystywanych w produkcji półprzewodników, które napędzają szeroko rozumianą elektronikę – od smartfonów po samochody elektryczne. 

Obecnie napięcie rośnie jeszcze bardziej. Jak opisuje Tom's Hardware, rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), generał Ebrahim Zolfaghari, ostrzegł wprost: każde uszkodzenie irańskiej infrastruktury energetycznej spotka się “z całkowitą zagładą” amerykańskich i izraelskich instalacji. Wśród potencjalnych celów znalazły się także centra danych w regionie, które obsługują gigantów technologicznych. 

Stargate – pół biliona dolarów ukrytej mocy

Jednym z najbardziej interesujących i nieco tajemniczych celów wymienionych w komunikacie jest centrum danych „Stargate” w Abu Zabi. To projekt prowadzony przez OpenAI o wartości pół biliona dolarów, mający zapewnić moc obliczeniową dla przyszłych generacji sztucznej inteligencji. Wideo opublikowane przez IRGC pokazuje, że choć teren w Abu Zabi może wyglądać na pustą pustynię z poziomu Google Maps, w rzeczywistości ma znajdować się tam ogromna infrastruktura, która ma ogromne znaczenie dla rozwoju AI.

Stargate - film IRGC

Projekt Stargate ma być czymś więcej niż typowe centrum danych. To inwestycja w przyszłość globalnej technologii, która umożliwi działanie najbardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji, zdolnych do przetwarzania gigantycznych ilości informacji w czasie rzeczywistym. Wartość przedsięwzięcia i jego strategiczna rola sprawiają, że każdy sygnał zagrożenia natychmiast przyciąga uwagę całego sektora technologicznego. 

Projekt ogłoszono na początku 2025 r., a jego budowa miała potrwać cztery lata. Można więc przypuszczać, że centrum danych jest wciąż w fazie realizacji. Wdrożenie 200 MW mocy obliczeniowej był planowany na 2026 r. Nie wiadomo natomiast, czy jakakolwiek część jego mocy została już uruchomiona.

Wojna, która uderza w technologię

Ostrzeżenia Iranu mają realne implikacje dla światowej branży IT. Ataki rakietowe na centra danych Amazona w regionie zmusiły do tymczasowego zamknięcia niektórych obiektów, pokazując, jak delikatna jest globalna sieć cyfrowa. Centrum Stargate, jako jedno z najnowocześniejszych przedsięwzięć AI, znajduje się teraz w epicentrum potencjalnego konfliktu, co może wpłynąć na cały rynek sztucznej inteligencji i przemysł technologiczny. 

Dla inwestorów, naukowców i użytkowników oznacza to, że świat technologii nie jest odizolowany od globalnych konfliktów. Innowacje w AI i półprzewodnikach mogą stać się nie tylko narzędziem postępu, ale także celem w strategicznych grach międzynarodowych.

