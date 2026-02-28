Mówi się, że każdy rodzic kocha wszystkie swoje dzieci jednakowo, ale Samsung nawet nie udaje, że jest z Galaxy S26 i S26+ równie dumny jak z S26 Ultra. Aby zrozumieć prawdopodobne powody takiego stanu rzeczy, musimy się cofnąć o kilka miesięcy w czasie.

10 września 2025. W sieci lądują pierwsze wizualizacje Galaxy S26, bazujące na przemysłowych schematach. Ściślej rzecz ujmując, liczne przecieki sugerują, że planowana nazwa tego modelu to Galaxy S26 Pro, z uwagi na planowane spore zmiany sprzętowe. Pliki CAD wskazują chociażby, że smartfon ma mieć ok. 6,9 mm grubości, czyli jakieś 0,3 mm mniej niż poprzednik.

10 listopada 2025. To samo źródło dotarło do uaktualnionych schematów. Wynika z nich, że na ostatnim etapie producent zdecydował się na zwiększenie grubości do ok. 7,2 mm. Na tym etapie smartfon nazywany jest już po prostu Galaxy S26, a nie Galaxy S26 Pro.

Co tu się odsamsungowało?

14 listopada południowokoreański serwis NewsPim opublikował raport na temat tej - jak miał to określić anonimowy pracownik Samsunga - "wyjątkowej sytuacji".

"Samsung Electronics w ostatniej chwili zmienił projekt swojego nadchodzącego flagowca, Galaxy S26, przesuwając środek ciężkości z designu na konkurencyjność cenową. Choć pierwotnie planowano uderzyć w segment >>slim premium<< poprzez zmniejszenie grubości obudowy i zwiększenie pojemności baterii, firma gwałtownie zmieniła kurs po decyzji Apple’a o zamrożeniu cen nadchodzącego iPhone’a 17" - wynika z listopadowych ustaleń redakcji NewsPim.

Samsung Galaxy S26 - wizualizacja z września 2025

Przypomnijmy, że zaprezentowany we wrześniu iPhone 17 otrzymał znaczące usprawnienia, na czele z ekranem 120 Hz oraz podwojeniem ilości pamięci w bazowym wariancie ze 128 do 256 GB. Jednocześnie firma - ku zaskoczeniu rynku - utrzymała ceny na niezmienionym poziomie 799 dol. w USA i 3999 zł w Polsce. To właśnie ta agresywna polityka cenowa miała wywołać panikę w siedzibie Samsunga.

"Podstawowy wariant S26 był już praktycznie gotowy w wersji o grubości 6,9 mm (o 0,3 mm mniej niż w poprzednim modelu). Planowano także znaczne zwiększenie baterii do 4900 mAh, jednak ostatecznie skorygowano ją do 4300 mAh" - czytamy we wspomnianym raporcie. Redukcja specyfikacji miała wynikać z chęci utrzymania konkurencyjności cenowej z iPhone’em 17, choć ostatecznie Galaxy S26 i tak jest od niego droższy (899 dol. w USA i 4499 zł w Polsce).

Efekt? Samsung chyba nie bardzo wie jak, promować Galaxy S26 i S26+

Gdy z kilkoma osobami z redakcji oglądaliśmy premierę serii Galaxy S26, wszyscy zwróciliśmy uwagę, jak bardzo po macoszemu potraktowane zostały dwa tańsze modele. Gdy na scenie wyświetlona została pierwsza grafika promocyjna, widoczny był na niej wyłącznie wariant Ultra. I to właśnie jemu poświęcona została niemal cała prezentacja.

Samsung Unpacked 2026 - 9:54 (fot. Samsung / YouTube)

Modele Galaxy S26 i S26+ zostały wspomniane dopiero po 46 minutach, przy czym Samsung ograniczył się do wyświetlenia prostej planszy podsumowującej specyfikację.

Samsung Unpacked 2026 - 47:00 (fot. Samsung / YouTube)

Z ciekawości odświeżyłem sobie ubiegłoroczną prezentację serii Galaxy S25 i - no właśnie - wówczas Samsung jasno komunikował, że wprowadza na rynek całą serię, a nie jeden telefon. Wtedy również wariant Ultra był gwoździem programu, ale Samsung przynajmniej nie unikał pokazywania go w towarzystwie tańszych braci.

Samsung Unpacked 2025 - 10:59 (fot. Samsung / YouTube)

Powody takiego stanu rzeczy zna tylko Samsung, ale wygląda to tak, jakby firma nie miała pomysłu na to, w jaki sposób w ogóle promować Galaxy S26 i S26+. Co nie dziwi w sytuacji, gdy - jeśli wierzyć przeciekom - tuż przed premierą zrezygnowano z kluczowych wyróżników, a na dodatek Galaxy S26 jest droższy niż iPhone 17.

Apple zmniejsza dystans między smartfonami, a Samsung go zwiększa

iPhone 17 został ciepło przyjęty przez rynek w dużej mierze dlatego, że Apple zasypał przepaść dzielącą go od wariantu Pro. Podstawowy model otrzymał ekran 120 Hz, którego brak był krytykowany w przypadku poprzednich generacji, oraz dwukrotnie więcej pamięci przy zachowaniu starych cen, co mocno podniosło jego atrakcyjność w oczach klientów.

Samsung Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra

Tymczasem generacyjne zmiany w Galaxy S26 i S26+ są marginalne, bo cała para poszła w wariant Ultra. Tylko najdroższy model otrzymał bowiem:

nowy ekran z trybem Privacy Display;

Snapdragona 8 Elite Gen 5, który jest pozycjonowany wyżej niż Exynos 2600 z tańszych modeli;

jaśniejszą optykę w aparacie głównym;

jaśniejszą optykę w teleobiektywie;

obsługę kodeka APV;

szybkie ładowanie przewodowe 60 W;

szybkie ładowanie bezprzewodowe 25 W;

łączność Bluetooth 6.0;

cieńszą obudowę niż poprzednik.

A to wszystko dochodzi do i tak długiej listy ekskluzywnych elementów wyposażenia serii Ultra, obejmującej m.in. rysik, antyrefleksyjną powłokę na ekranie, aparat 200 Mpix czy teleobiektyw 5x. Efekt? Dystans między Galaxy S26 Ultra a S26 i S26+ jest astronomiczny.

Galaxy S26 Galaxy S26+ Galaxy S26 Ultra Ekran AMOLED 6,2 cala,

2340 x 1080 (416 ppi),

1-120 Hz LTPO AMOLED 6,7 cala,

3120 x 1440 (513 ppi),

1-120 Hz LTPO AMOLED 6,9 cala,

3120 x 1440 (498 ppi),

1-120 Hz LTPO,

filtr Privacy Display Głośniki Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Czip Exynos 2600,

2 nm Exynos 2600,

2 nm

Snapdragon 8 Elite Gen 5 dla Galaxy,

3 nm Pamięć RAM 12 GB,

LPDDR5X 12 GB,

LPDDR5X 12 GB lub 16 GB,

LPDDR5X Pamięć na dane 256 lub 512 GB,

UFS 4.0 256 lub 512 GB,

UFS 4.0 256, 512 GB lub 1 TB,

UFS 4.0 Aparat główny 50 Mpix,

f/1,8,

optyczna stabilizacja 50 Mpix,

f/1,8,

optyczna stabilizacja 200 Mpix,

f/1,4,

optyczna stabilizacja Aparat UW 12 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2 12 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2 50 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/1,9,

tryb makro Aparat tele 3x 10 Mpix,

teleobiektyw 3x,

f/2,4,

optyczna stabilizacja 10 Mpix,

teleobiektyw 3x,

f/2,4,

optyczna stabilizacja 10 Mpix,

teleobiektyw 3x,

f/2,4,

optyczna stabilizacja Aparat tele 5x - - 50 Mpix,

teleobiektyw 5x,

f/2,9,

optyczna stabilizacja Aparat przedni 12 Mpix,

f/2,2 12 Mpix,

f/2,2 12 Mpix,

f/2,2 Łączność 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4,

NFC, eSIM 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4,

NFC, eSIM,

UWB 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 6.0,

NFC, eSIM,

UWB Czytnik linii papilarnych w ekranie,

ultradźwiękowy w ekranie,

ultradźwiękowy w ekranie,

ultradźwiękowy Bateria 4300 mAh,

ładowanie 25 W,

bezprzewodowe 15 W,

Qi2.2 Ready,

indukcyjne zwrotne 4900 mAh,

ładowanie 45 W,

bezprzewodowe 15 W,

Qi2.2 Ready,

indukcyjne zwrotne 5000 mAh,

ładowanie 60 W,

bezprzewodowe 25 W,

Qi2.2 Ready,

indukcyjne zwrotne Wymiary 149,6 x 71,7 x 7,2 mm 158,4 x 75,8 x 7,3 mm 163,6 x 78,1 x 7,9 mm Waga 167 g 190 g 214 g Android 16 z One UI 8.5 16 z One UI 8.5 16 z One UI 8.5 Odporność IP68,

rama z Armor Aluminium IP68,

rama z Armor Aluminium IP68,

rama z Armor Aluminium Rysik S Pen - - tak

Cóż, wygląda więc na to, że Samsung Galaxy S26 jest słabszy niż miał być, ale przynajmniej ceny poszły w górę.