Stworzył swój RAM w szopie. YouTuber zawstydził producentów

Czy pamięć RAM da się zbudować samemu? Dr Semiconductor pokazuje, że mikroskopijne układy scalone nie muszą powstawać wyłącznie w gigantycznych fabrykach. Wystarczy szopa, sporo determinacji i odrobina inżynierskiej odwagi, by spróbować.

Ceny pamięci RAM potrafią zaskoczyć nawet osoby, które na co dzień interesują się technologią. W tle mamy rynek kontrolowany przez kilka ogromnych firm, gdzie produkcja odbywa się w warunkach przypominających kosmiczne laboratoria. I właśnie w tym świecie pojawia się historia, która brzmi bardziej jak eksperyment z YouTube’a niż realny projekt inżynierski.

Twórca znany jako “Dr. Semiconductor” postanowił sprawdzić, czy da się podejść do tematu zupełnie inaczej. Zamiast miliardowych inwestycji i fabryk czystych jak operacyjne sale szpitalne – wybrał przydomową szopę i własnoręcznie zbudowane stanowisko badawcze.

Co właściwie kryje się w pamięci RAM

Choć większość użytkowników kojarzy RAM po prostu z “czymś, co przyspiesza komputer”, w rzeczywistości to ogromna, bardzo precyzyjna sieć mikroskopijnych struktur.

Pamięć RAM to szybka pamięć robocza, ale przechowuje ona dane tylko wtedy, gdy urządzenie jest włączone. Po wyłączeniu wszystko znika. W jej wnętrzu znajdują się miliardy maleńkich komórek, z których każda zapisuje jedną prostą informację: 0 albo 1, czyli obecność lub brak ładunku elektrycznego.

Każda taka komórka działa jak miniaturowy przełącznik i jednocześnie mały “pojemnik” na energię. Gdy jest naładowana, oznacza jedną wartość, gdy traci ładunek – drugą.

Od krzemu do układu – droga przez ekstremalne warunki

W opisywanym eksperymencie wszystko zaczyna się od krzemowych płytek, które wymagają niezwykłej czystości i precyzji. W profesjonalnych fabrykach każdy etap odbywa się w warunkach kontrolowanych niemal do granic fizycznych możliwości.

W filmie Dr. Semiconductor pokazuje, jak materiał jest cięty, oczyszczany i poddawany procesom termicznym w bardzo wysokich temperaturach. W takich warunkach na powierzchni krzemu powstają warstwy ochronne, które są fundamentem dalszej budowy układu.

Jednym z najbardziej fascynujących etapów produkcji jest tzw. fotolitografia. Zamiast pędzla czy drukarki używa się światła ultrafioletowego, które „rysuje” mikroskopijne wzory na powierzchni materiału. Kluczową rolę odgrywają tu specjalne maski – coś w rodzaju bardzo precyzyjnych szablonów, które decydują, gdzie światło ma dotrzeć, a gdzie nie. To właśnie ten moment w dużej mierze określa, jak będzie wyglądał finalny układ. Każda linia i każdy punkt mają znaczenie, mimo że są niewidoczne gołym okiem.

W dalszej części procesu pojawiają się etapy wymagające absolutnej czystości materiału oraz nanoszenia domieszek, które zmieniają właściwości przewodzenia prądu. W warunkach przemysłowych wykorzystuje się do tego zaawansowane maszyny warte miliony dolarów.

Domowa pamięć RAM naprawdę działa

Projekt Dr. Semiconductor nie jest realną alternatywą dla przemysłu półprzewodników. Jest raczej demonstracją możliwości i dowodem na to, jak złożona, a jednocześnie fascynująca jest współczesna elektronika.

Najważniejsze pytanie brzmi: czy to w ogóle ma prawo działać? Według prezentowanych testów – tak, choć w bardzo ograniczonym zakresie. Powstałe struktury rzeczywiście wykazują właściwości działania jako proste komórki pamięci.

Problemem pozostaje skala i stabilność. Domowa pamięć nie jest w stanie konkurować z komercyjnymi układami, ale pokazuje coś innego – że sam proces, choć bardzo trudny, nie jest całkowicie poza zasięgiem pasjonata.