Samsung, Google i Qualcomm połączyli siły. Inteligentne okulary coraz bliżej

Nie jest tajemnicą, że Samsung. Google i Qualcomm pracują nad okularami mieszanej rzeczywistości. Prawdopodobnie zobaczymy je w ciągu kilku tygodni, choć na możliwość ich zakupu trzeba będzie jeszcze poczekać.

Tajemniczy projekt XR został zapowiedziany podczas lipcowej premiery Galaxy Unpacked. Wówczas szef Samsunga zapowiedział, że szczegóły na temat jego oprogramowania zostaną ujawnione jeszcze przed końcem roku.

Wtedy nie było jeszcze do końca wiadomo, czy chodzi o lekkie okulary, czy gogle podobne do Apple Vision Pro, ale coraz więcej wskazuje na to, że giganci wybrali bramkę numer 1.

Okulary Samsung Galaxy Glass już w styczniu?

Koreańska agencja Yonhap donosi, że okulary Samsunga zostaną zapowiedziane w styczniu, przy okazji premiery smartfonów Galaxy S25. Prototyp ma jednak zostać zaprezentowany jedynie w formie “wideo lub obrazu”, bo pełna premiera planowana jest ponoć dopiero na lato.

Analogicznie sprawa wyglądała z Galaxy Ringiem. Na styczniowej premierze Galaxy S24 Samsung pokazał krótką animację z pierścieniem, a właściwa prezentacja odbyła się w lipcu.

Samsung pracuje nad okularami AR od wielu lat

Bardzo wczesny prototyp okularów Samsunga został zaprezentowany na targach CES 2020. Wówczas firma snuła wizję wykorzystania okularów podczas treningów - te miałyby wyświetlać wirtualnego trenera, z którym można by wchodzić w głosową interakcję.

Prawdopodobnie ta wizja jest już nieaktualna, bo w 2021 roku do sieci wyciekło koncepcyjne wideo Samsunga prezentujące zupełnie inne scenariusze użycia okularów. Te miałyby służyć do wyświetlania filmów, wideorozmów czy wirtualnego ekranu komputera.

We wrześniu Meta zaprezentowała własny prototyp zaawansowanych okularów o nazwie Orion, ale te nie są jeszcze gotowe do masowej produkcji. Optymistyczne scenariusze zakładają komercjalizację pomysłu w okolicach 2027 roku. Na ten moment nie wiadomo, czy Samsung, Google i Qualcomm mają technologiczną przewagę, czy może szykują sprzęt o mniejszych możliwościach.