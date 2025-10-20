Samsung Pay coraz bliżej Polski. Kolejne poszlaki

Coraz więcej wskazuje na to, że użytkownicy smartfonów Samsunga wkrótce będą mogli wybierać między płatnościami Google Pay i Samsung Pay. Po co druga aplikacja do tego samego? Już tłumaczę.

Już w lutym do Polski trafiła aplikacja Samsung Wallet. Póki co pozwala ona na przechowywanie jedynie kuponów lojalnościowych, kart pokładowych i członkostwa czy wirtualnych kluczy, ale wkrótce może się to zmienić.

Jak zauważył serwis Cashless, Samsung zapowiedział aktualizację regulaminu swojego polskiego sklepu internetowego, a w nowej dokumentacji znalazł się zapis na temat metody płatności Samsung Pay. W sierpniu ten sam serwis donosił, że koreański producent pracuje nad wdrożeniem platformy z bankiem PKO BP.

Wszystko wskazuje więc na to, że debiut systemu Samsung Pay w naszym kraju zbliża się wielkimi krokami. Co to oznacza dla Polaków?

Po co Samsung Pay, gdy jest Google Pay?

Gdy usługa Samsung Pay ujrzała światło dzienne w 2015 roku, jej główną przewagą nad platformą Google Pay była obsługa technologii Magnetic Secure Transmission. Dzięki niej telefony Galaxy S6 i nowsze potrafiły imitować magnetyczne karty płatnicze, co zapewniło im kompatybilność nawet ze starymi terminalami, które nie obsługują NFC.

Terminale MST wymarły jednak śmiercią naturalną, a w 2021 roku Samsung zakończył wsparcie dla tego rozwiązania na nowszych smartfonach. Dziś sztandarowym wyróżnikiem platformy Samsung Pay jest dodatkowa warstwa zabezpieczeń, zapewniana przez technologię Samsung Knox.

Koreańczycy chwalą się, że dane zgromadzone w Samsung Pay są przechowywane lokalnie w odizolowanym i chronionym sprzętowo środowisku, co ma się przekładać na wyjątkowo wysoki poziom bezpieczeństwa.

Część użytkowników usługi Samsung Pay ceni sobie także głęboką integrację z interfejsem urządzeń Galaxy. Na telefonach tej marki dostęp do wirtualnych kart można uzyskać już z poziomu ekranu blokady, po prostu przeciągając palec od dolnej krawędzi wyświetlacza w górę.

Jeśli te argumenty do was przemawiają, zapewne ucieszycie się, że wkrótce będziecie mieli większy wybór platform płatności. Pozostali wciąż będą mogli korzystać z Google Pay, bo ta usługa nigdzie się nie wybiera.