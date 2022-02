Samsung po raz kolejny zdobył tytuł króla telewizorów. To już szesnasty rok z rzędu, jak południowokoreański producent deklasuje rywali – tak pod względem przychodów ze sprzedaży, jak i w ujęciu ilościowym.

Samsung królem telewizorów. Od 16 lat nie zmienia się nic

Analitycy z Omdia jak co roku opublikowali raport na temat sprzedaży telewizorów poszczególnych marek. Szesnasty rok z rzędu na najwyższej pozycji uplasował się Samsung. Co piąty sprzedany w ubiegłym roku telewizor miał logo tego producenta i prawie co trzecia złotówka przychodu na rynku telewizorów była wygenerowana właśnie przez jego urządzenia. Konkretnie producent mógł się pochwalić:

19,8% udziału w ujęciu ilościowym

29,5% udziału w ujęciu finansowym

Tak dobre rezultaty są wynikiem „zaufania i miłości klientów do telewizorów Samsung”, jak króciutko podsumował to wiceprezes, Il-kyung Seong. To kolejny powód do świętowania – zaledwie kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że Samsung jest też (ponownie) królem soundbarów.

LG na drugim miejscu, a co dalej?

Na drugim miejscu uplasowała się firma LG (12,8% w ujęciu ilościowym i 18,5% w ujęciu finansowym). Oznacza to w skrócie tyle, że do producentów z Korei Południowej trafia prawie połowa wszystkich pieniędzy generowanych na tym rynku. Wypada tutaj odnotować, że udział Samsunga jest najniższy od trzech lat (w 2020 wynosił 31,9%, a w 2019 – 30,9%), a LG odnotowało rekordowe dla siebie wyniki.

Przypomnijmy też, że siedemnaście lat temu (czyli w erze przed dominacją Samsunga) w podobnym zestawieniu królowały marki japońskie (Hitachi, JVC, Panasonic, Sharp, Sony i Toshiba). Wróćmy tymczasem do ubiegłego roku. Resztą tortu – w znacznie mniejszych ilościach – musieli podzielić się Sony, TCL, Hisense i inni. Żaden z nich nie przekroczył granicy 10%.

Ogólnie w 2021 roku na całym świecie sprzedało się ponad 210 milionów telewizorów.

Źródło: Omdia, Business Korea, FlatpanelsHD