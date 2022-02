Król soundbarów jest jeden i nie zmienia się to już od siedmiu lat. Najnowsze dane potwierdzają, że zarówno na globalnym, jak i polskim rynku największym zainteresowaniem cieszą się urządzenia marki Samsung. Co więcej, notuje ona coraz lepsze wyniki.

Samsung królem soundbarów. Siódmy rok z rzędu

Raport firmy badawczej Futuresource Consulting nie pozostawia złudzeń co do tego, że w 2021 roku – siódmy rok z rzędu – Samsung uplasował się na pozycji lidera rynku soundbarów. Może się tak mianować zarówno globalnie, jak i lokalnie – w Polsce.

Tylko w 2021 roku Polacy kupili ponad 100 tysięcy soundbarów marki Samsung. Z danych producenta wynika, że stanowi to około 39 procent wszystkich sprzedanych urządzeń tego typu w naszym kraju w tym czasie. Żadna inna marka nie może pochwalić się takim wynikiem. Co więcej, z roku na rok zainteresowanie rośnie – w porównaniu do ubiegłego mówimy o wzroście na poziomie 5 punktów procentowych, a w ciągu ostatnich pięciu lat Samsung zaliczył trzykrotny wzrost sprzedaży soundbarów w Polsce.

Ile wydajemy na soundbary? Jakie kupujemy najczęściej?

Jak podaje Samsung, najbardziej interesują na soundbary w cenach od 1200 do 2800 złotych. To zatem przede wszystkim średniopółkowe modele w formatach 2.1 lub 3.1.2 (z dwoma głośnikami skierowanymi w górę). Równocześnie jednak producent odnotowuje dynamiczny wzrost popularności urządzeń z sektora premium.

Tak duże zainteresowanie soundbarami Samsung nie może dziwić, bo z jednej strony oferują one bardzo dobry stosunek ceny do możliwości, a z drugiej – liczba dostępnych modeli jest po prostu bardzo duża. Są podstawowe urządzenia z serii A, są lifestylowe – z serii S i są też wreszcie bardziej zaawansowane konstrukcje z serii Q. Są zgodne ze współczesnymi standardami audio i łączności, a do tego dobrze współpracują z telewizorami Samsung, które również sprzedają się najlepiej ze wszystkich.

Dla kilku modeli firmy Samsung znalazło się zresztą miejsce w naszym rankingu soundbarów – sprawdź dla których, a także dowiedz się, jakie urządzenia innych marek są godne uwagi i na co zwracać uwagę przy wyborze sprzętu dla siebie.

Źródło: Samsung Polska, informacja własna