O ile większość domowych urządzeń spotykana jest w wielu wariantach kolorystycznych, tak telewizory niemal bez wyjątku są czarne. Są co najmniej dwa powody, dla których producenci idą tą właśnie drogą.

Dlaczego białe telewizory to rzadkość? Tłumaczą producenci

Redaktorzy serwisu TechRadar zapytali przedstawicieli czołowych producentów, dlaczego białe telewizory są taką rzadkością na rynku. Odpowiedzi nie są zaskakujące, ale i tak warto je powtórzyć. To nie spisek wymierzony w miłośników bieli, lecz zupełnie praktyczne podejście.

Jak przyznał Tim Alessi z LG Electronics, jest kilka powodów. – „Przede wszystkim celem jest minimalizacja widoczności ramki, aby widz podczas seansu widział tylko obraz”. Tymczasem – jak podkreśla biuro prasowe firmy Sony – „biały przeważnie mocno kontrastuje z treścią na ekranie, przez co doświadczenie jest mniej wciągające”.

„Inny powód jest taki, że ciemniejsze, metaliczne wykończenie nadaje urządzeniu wyglądu premium, a to jedna z cech preferowanych przez użytkowników” – kontynuował wyliczankę Alessi. Krótko mówiąc: biel średnio sprawdza się w środowisku kina domowego, głównie ze względu na to, że za bardzo rzuca się w oczy.

Chcesz kupić biały telewizor? To da się zrobić

Jeśli jednak chcesz lub potrzebujesz właśnie białego telewizora, to wiedz, że jego zakup nie jest niemożliwy. Wybór jest wprawdzie mocno ograniczony, ale coś się znajdzie. Jeśli chodzi o nowe modele, to twoim kolejnym telewizorem może stać się na przykład LG 43UP7690 z wyświetlaczem 4K. Największą swobodą stylistyczną daje ci natomiast Samsung The Frame z wymiennymi ramkami – w tym takimi w kolorze białym. (W takiej właśnie wersji widać go na zdjęciu otwierającym tego newsa).



LG 43UP7690

Inna sprawa, że ramka wokół ekranu ma coraz mniejsze znaczenie, bo i jej szerokość jest coraz mniejsza. Ten element przestaje być dekoracją, a coraz częściej spełnia już tylko funkcję trzymania wszystkiego razem.

Źródło: TechRadar, informacja własna