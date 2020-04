Tablety nie są najpopularniejszymi urządzeniami mobilnymi, ale bywają momenty, kiedy okazują się naprawdę przydatne. Zaprezentowany właśnie Galaxy Tab S6 Lite to zdaniem producenta bardzo uniwersalna propozycja.

Galaxy Tab S6 Lite, czyli tablet do nauki, pracy, ale i zabawy

Galaxy Tab S6 Lite nie tylko nazwą nawiązuje do znanego już od dłuższego czasu Galaxy Tab S6. Dopisek Lite trafnie akcentuje, że jest mniej zaawansowany, a jednocześnie tańszy (i to zauważalnie). Tutaj producent nie mówi o tablecie dla najbardziej wymagających, ale o uniwersalnym sprzęcie do nauki, pracy i zabawy. Wydaje się zatem, że idealnym na obecny czas kwarantanny. Czy faktycznie?

Zastosowany został tutaj 10,4-calowy ekran (niestety nie Super AMOLED, a TFT) oraz system Android 10 wraz z interfejsem One UI. Przy pracy i podczas nauki przydawać ma się rysik S Pen, podczas relaksu natomiast głośniki dostrojone przez AKG z dźwiękiem przestrzennym Dolby Atmos 3D. Warto też wspomnieć o bezpłatnym 4-miesięcznym dostępie do YouTube Premium. Rodziców chcących oddać tablet w ręce dzieci zainteresować może z kolei tryb Samsung Kids, który pozwala wprowadzać różnego rodzaju ograniczenia i limity.

Specyfikacja Galaxy Tab S6 Lite. Co dokładnie otrzymujemy?

Android 10 z One UI 2

ekran TFT 10,4”, 2000x1200 pikseli

ośmiordzeniowy procesor, 4x 2,3 GHz + 4x 1,7 GHz (prawdopodobnie Exynos 9611)

4 GB RAM

64 GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart microSD

aparat główny 8 Mpix (f/1.9), aparat przedni 5 Mpix (f/2.0)

Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz), LTE (opcja)

GPS + GLONASS

bateria 7040 mAh

2 głośniki dostrojone przez AKG

wymiary 244,5 x 154,3 x 7,0 mm

Ceny i dostępność Galaxy Tab S6 Lite

Na pojawienie się Galaxy Tab S6 Lite w sklepach nie będziemy czekać szczególnie długo. Przedsprzedaż tabletu ma rozpocząć się 4 maja. Będzie oferowany w kolorach Oxford Gray i Angora Blue, z rysikiem S Pen w zestawie.

Niestety nie ujawniono cen, jakie będą obowiązywać na naszym rynku. Tajemnicy nie stanowią jednak ceny na zachodzie Europy. Wariant Wi-Fi wyceniono tam na 379 euro, a wariant Wi-Fi + LTE na 439 euro.

Źródło: samsung

