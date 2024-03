Samsung kończy z okrągłymi smartwatchami? Firma może wrócić do korzeni

Akcesoria do telefonów

Od lat wyróżnikiem smartwatchów Samsunga są okrągłe ekrany, ale tak nie było zawsze. I wygląda na to, że nie będzie już zawsze.

Samsung SPH-WP10 z roku 1999, Samsung S9110 z roku 2009 i Galaxy Gear z roku 2013 - wspólnym mianownikiem pierwszych zegarków tej marki były prostokątne wyświetlacze. Koreańczycy zmienili styl projektowania dopiero w 2015, gdy pojawił się Gear S2 z okrągłym ekranemi obracanym pierścieniem.

Tymczasem - jak donosi SamMobile - wewnątrz Samsunga padł pomysł powrotu do prostokątnej formy, a kierownictwo firmy jest do niego “entuzjastycznie nastawione”.

Serwis źródłowy nie jest w stanie podać żadnych widełek czasowych, ale nie wyklucza, że zmiana zostanie wprowadzona już w tegorocznej serii Galaxy Watch 7 lub przyszłorocznej Galaxy Watch 8.

Czy to dobre wieści? To zależy. Osobiście uważam, że prostokątne ekrany lepiej nadają się do wyświetlania treści na małej powierzchni niż okrągłe. Ale jednocześnie obracany pierścień jest w mojej ocenie lepszym narzędziem nawigacyjnym niż cyfrowa koronka.

Pozostaje mieć nadzieję, że - jeśli przecieki się potwierdzą - Samsung ma jakiś sensowny pomysł na przesiadkę, a jej jedynym celem nie będzie upodobnienie jego smartwatchów do Apple Watcha.