Samsung promuje swoje tegoroczne telewizory QLED jako najlepsze dla graczy. Ale czy ma jakieś argumenty, które by za tym przemawiały? Cóż, wystarczy go spytać.

Dlaczego Samsung QLED TV to dobry telewizor dla graczy?

Jak Samsung odpowiada na pytanie o to, dlaczego gracze mieliby się zainteresować akurat jego telewizorami QLED? Ano tak, że wymienia ich cechy. Wspomina na przykład o input lagu poniżej 10 milisekund, co zapewnia im miejsce w ścisłej czołówce. Zwraca też uwagę na obecność złączy HDMI 2.1, umożliwiających uzyskanie jakości 4K/120fps i korzystanie z dynamicznie dostosowującej się częstotliwości odświeżania (sprawdź, które modele zostały wyposażone w te gniazda).

Upłynniająca obraz (poprzez synchronizację ekranu i karty graficznej) technologia FreeSync Premium oraz poprawiający widoczność detali Dynamiczny Korektor Czerni to kolejne odpowiedzi południowokoreańskiego producenta.

Audio też ma znaczenie. Podobnie jak ciekawostki

Na tym wcale nie kończy on swojej wyliczanki. Zamiast tego mówi o realistycznych efektach audio, za które odpowiada funkcja Dźwięku Podążającego za Obiektem – to funkcja, która wychwytuje, w której części ekranu dochodzi do zdarzenia generującego dźwięk i na tej podstawie koryguje balans. Co za tym idzie – gdy kula wystrzelona z karabinu przesuwa się po ekranie, to po prostu słychać.

Na koniec Samsung wspomina jeszcze o dwóch ciekawostkach. Pierwszą z nich jest Automatyczny Tryb Gry, czyli nic innego jak aktywowanie ustawień zoptymalizowanych pod kątem gier wraz z uruchomieniem konsoli. Drugą – funkcja Multi View, dzieląca ekran na dwie części. Pozwala to na przykład na kontynuowanie rozgrywki i równoczesne oglądanie materiału typu walkthrough.

I na tym jego odpowiedź się kończy. Przekonuje cię czy raczej nie bardzo? Daj znać w komentarzu, czyj telewizor wybrałbyś (a może już wybrałeś) do gier.

Źródło: Samsung, informacja własna

