Samsung to nie tylko smartfony, sprzęt IT czy AGD. To także działania, które wspierają ambitnych ludzi w realizacji wizji przyszłości. Jednym z nich jest program Solve for Tomorrow, w ramach którego młodzież ma szansę wcielić swoje wizje lepszego świata

Żyjemy w ciekawych czasach, co zgodnie ze starym powiedzeniem, wcale nie musi być powodem do radości. Jednak każdy tę ciekawość odbiera na swój sposób. Część społeczeństwa cieszy się z szybkiego rozwoju technologii, przydatnych szczególnie teraz, część wręcz przeciwnie. Są tacy, którym wszystko jedno co teraz się dzieje i co będzie w przyszłości. Konsumują rzeczywistość i technologie bezkrytycznie.

Są też tacy, którzy traktują przyszłość z powagą. Nie tylko jako własne dziedzictwo, ale też rzeczywistość, w której przyjdzie im kiedyś żyć. Nie trzeba im powtarzać do znudzenia, prawd o niekorzystnym wpływie na naszą przyszłość niekontrolowanej eksploatacji obecnego świata. Skupia się ona na nadmiernym wykorzystaniu zasobów czy niewłaściwym nimi zarządzaniu. Z kolei pod określeniem zasoby można rozumieć zasoby naturalne, ale też zasoby cyfrowe, potencjał jaki stanowią technologie internetowe i elektroniczne.

Słomiany zapał nie wystarczy, by naprawić świat

Tacy ludzie czasem mają naprawdę ciekawe pomysły na naprawę lub poprawę świata, tylko nie do końca wiedzą jak je wcielić w życie. Czasem to konsekwencja braku odwagi w realizacji własnych projektów, a czasem brak wiedzy jak się do tego zabrać.

Najbardziej dotkliwe jest to wśród młodzieży, która jeszcze nie miała za wiele czasu na zbudowanie kompetencji, a jednocześnie nie chce popełniać błędu starszych. Czyli tworzenia pięknych, ale pustych prezentacji-deklaracji, które w żaden sposób nie stanowią recepty na realizację działań dążących do poprawy przyszłości.

A to właśnie stworzenie sprawdzonej recepty powinno być celem, do którego należy dążyć. Pierwszym etapem na drodze do jego realizacji, jest odpowiednia edukacja. Kształcenie, które zakresem wykracza poza to czego dowiadujemy się podczas regularnej nauki w szkołach.

Program Solve For Tomorrow. Dla kogo? Po co? Jak wziąć w nim udział?

To dlatego Samsung wprowadza w Polsce program edukacyjny Solve For Tomorrow, który obecny jest już na świecie od 2010 roku. Jest on przeznaczony dla zespołów, które będą realizować swoje projekty koncentrujące się na jednym z trzech wyzwań - Bezpieczeństwa, Zdrowia oraz Klimatu.

Zespół to zgodnie z założeniami:

grupa uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych wraz z nauczycielem,

grupa studentów i studentek z I lub II roku studiów pierwszego stopnia.

W ramach programu Solve For Tomorrow, do którego zgłaszać należy się poprzez formularz na stronie solvefortomorrow.pl, młodzi ludzie podczas warsztatów będą rozwijać:

umiejętność myślenia projektowego (design thinking), czyli dzielenia pracy nad projektem na etapy - empatyzowania, diagnozowania problemu, generowania pomysłów, prototypowania i testowania,

kompetencje związane z umiejętnością współpracy, komunikacją, krytycznym myśleniem i kreatywnością, które są jednocześnie kwalifikacjami potrzebnymi na rynku pracy,

sposoby podejmowania aktywności zgodnie z metoda STEAM.

Zajęcia będą prowadzone przez zespół 10 wybitnych trenerów edukacyjnych – ambasadorów programu. W tej grupie znalazły się dwie nauczycielki z tytułem Nauczyciela Roku – Barbara Halska i Marta Florkiewicz-Borkowska, a także grono nauczycieli i edukatorów na co dzień działających z młodzieżą i wykorzystujących w swojej pracy model design thinking. Ambasadorzy Solve for Tomorrow to zespół ekspertów o zróżnicowanych specjalnościach, dzięki czemu zapewnią młodym ludziom kompleksowe i najwyżej jakości wsparcie przy realizacji projektów. W ramach ścieżki szkoleniowej odbędą się również sesje z mentorami Samsung. W tej roli wystąpią pracownicy-wolontariusze Samsung.

Program Solve for Tomorrow ma formułę konkursu

By dodatkowo zmobilizować uczestników do jak największego zaangażowania się w program, jest on realizowany w oparciu o formułę konkursu. Pierwsza faza projektu to etap rekrutacji, który trwa już od 20 września i zakończy się 12 listopada. Wtedy to wyłoniona zostanie lista 25 zespołów, które przejdą do tak zwanego półfinału programu czyli drugiej fazy projektu. To one będą brać udział w warsztatach i tworzyć prototypy swoich rozwiązań projektowych.

Następnie z tych 25 zespołów wyłoniona zostanie 8 finalistów, którzy dopracują swoje projekty i przygotują do ich prezentacji w szerszym gronie w trakcie trzeciej fazy projektu. Finał pierwszej edycji programu Solve for Tomorrow planowany jest na 31 marca 2022 roku.

Opinia na koniec. Czy w tym wszystkim nie kryje się jednak hipokryzja?

Można mieć takie odczucie, choćby patrząc się na zdjęcia ilustrujące ten tekst, na których młodzież korzysta z najnowszych produktów marki Samsung. Bo przecież formuła obecnej ekonomii, zmuszająca firmy do ciągłego rozwoju i zwiększania zysków, objawiająca się nadmierną produkcją dóbr, wydaje się być w sprzeczności z wizją zrównoważonego rozwoju.

Być może tak byłoby, gdyby wszystko odbywało się bez kontroli. Jest jednak szansa na zapewnienie tej kontroli nad tworzeniem przyszłości poprzez postępowanie zgodnie z odpowiednimi receptami. To właśnie one mają być owocem takich programów jak Solve For Tomorrow. Tym razem realizowanych przy wsparciu Samsunga, który chce zapewne w ten sposób znaleźć złoty środek na utrzymanie swojej pozycji, ale też przetrwanie tych „ciekawych czasów”, w których znalazła się nasza cywilizacja.

Źródło: Samsung, inf. własna