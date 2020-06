Samsung pokazał nowe soundbary na rok 2020. Modele z serii Q i T mają być prostym, a przy okazji niezwykle skutecznym sposobem na poprawę jakości dźwięku.

Nie brakuje osób, według których to Samsung tworzy aktualnie najlepsze soundbary. Nie będziemy teraz wyrokować, czy tak jest czy nie, ale śmiało możemy stwierdzić, że zaprezentowane właśnie modele na rok 2020 zapowiadają się naprawdę nieźle. Na dobry początek producent pochwalił się pięcioma urządzeniami: Q800T, Q70T i Q60T reprezentują flagową serię Q, a T550 i T450 to propozycje za nieco mniejsze pieniądze.

Poznaliśmy pierwsze soundbary Samsung Q na rok 2020 z technologią Q-Symphony

Zapamiętajcie tę nazwę: Q-Symphony. Kryje się pod nią technologia zapewniająca przestrzenny dźwięk, korzystając z pomocy głośników telewizora – te nie są wyłączane podczas działania soundbara, lecz pozostają aktywne, by wzmacniać wrażenia słuchowe. Funkcja ta jest dostępna niestety tylko dla użytkowników telewizorów Samsung QLED z 2020 roku i to jedynie od modelu Q80T w górę.

Q800T i Q70T to modele 3.1-kanałowe o mocy 330 watów, obsługujące technologie Dolby Atmos i DTS:X. Q60T nie może się pochwalić wsparciem dla tych rozwiązań, ale za to jest urządzeniem 5.1-kanałowym o większej mocy (360 W). Oprócz tego w porównaniu do braci brakuje mu jeszcze szerokiego zakresu dźwięku i łączności Wi-Fi.

Cała trójka pozwala natomiast skorzystać z bezprzewodowego połączenia Bluetooth 4.2 oraz z optycznego wejścia audio i gniazd HDMI. Oddaje również do naszej dyspozycji technologie Acoustic Beam i Surround Sound Expansion (które potęgują efekt przestrzenny) oraz Adaptive Sound (dostosowującą dźwięk do warunków w pomieszczeniu), a także tryb Game Pro dla graczy.

A czym charakteryzują się soundbary Samsung T550 i T450?

Technologia Surround Sound Expansion jest dostępna także dla nabywców soundbarów T550 i T450. Ten pierwszy obsługuje również tryb DTS Virtual:X, w którym urządzenie stara się dostarczać przestrzenne brzmienie. Co poza tym mają do zaoferowania? Wejścia HDMI i optyczne, łączność Bluetooth 4.2, tryb Game oraz Smart Sound, czyli technologię optymalizacji dźwięku pod kątem konkretnego rodzaju oglądanych treści.

Podsumowując, na razie tegoroczną linię soundbarów Samsung tworzą:

3.1-kanałowy soundbar Samsung HW-Q800T z 8-calowym subwooferem o łącznej mocy 330 W

z 8-calowym subwooferem o łącznej mocy 330 W 3.1-kanałowy soundbar Samsung HW-Q70T z 6,5-calowym subwooferem o łącznej mocy 330 W

z 6,5-calowym subwooferem o łącznej mocy 330 W 5.1-kanałowy soundbar Samsung HW-Q60T z 6,5-calowym subwooferem o łącznej mocy 360 W

z 6,5-calowym subwooferem o łącznej mocy 360 W 2.1-kanałowy soundbar Samsung HW-T550 z 6,5-calowym subwooferem o łącznej mocy 320 W

z 6,5-calowym subwooferem o łącznej mocy 320 W 2.1-kanałowy soundbar Samsung HW-T450 z 6,5-calowym subwooferem o łącznej mocy 320 W

Dajcie znać w komentarzach, co uważacie na temat soundbarów i czy wstępnie któryś z nowych modeli Samsunga was zainteresował.

Źródło: Samsung, informacja własna

