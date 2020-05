Polk Signa S3 wnosi tę rodzinę soundbarów na wyższy poziom. Już poprzednie generacje mogły się podobać, a w tej producent postarał się o kilka istotnych zmian i nowości.

Polk Signa S3 to urządzenie, które ostatecznie może zainteresować wielu z was. Soundbary z tej rodziny nigdy nie reprezentowały najwyższej półki cenowej, lecz były kierowane raczej do osób, poszukujących uniwersalnego rozwiązania, dzięki któremu zarówno oglądanie filmów i seriali, słuchanie koncertów, jak i granie przed telewizorem będzie po prostu dawało więcej przyjemności.

Polk Signa S3, czyli soundbar uniwersalny. Co ma do zaoferowania?

„Trójka” to zestaw, na który składa się belka z czterema głośnikami w środku oraz bezprzewodowy subwoofer. Ma zapewniać przyjemny dla ucha dźwięk, niezależnie od tego, co jest w danym momencie wyświetlane na ekranie. Oprócz klasycznych trybów dostosowanych do filmów i muzyki, oferuje również tryb nocny, zwiększający słyszalność szczegółów przy niskim ustawieniu głośności.

Signa S3 firmy Polk Audio może również pochwalić się dekodowaniem treści Dolby Digital 5.1, obsługą HDMI ARC oraz kompatybilnością z Chromecastem, ułatwiającym strumieniowe przesyłanie utworów. Do tego można go obsługiwać pilotem do telewizora Samsung, LG, Panasonic, Toshiba i Sony.

Znamy cenę Polk Signa S3. To godny uwagi soundbar do 1500 zł

Za Polk Signa 3 zapłacimy 1499 złotych – może więc ten soundbar nie stanie się hitem w naszym kraju, ale mimo wszystko jest to raczej cena akceptowalna dla wielu osób. Może zainteresować szczególnie tych, którzy szukają prostego rozwiązania, poprawiającego dźwięk z telewizora w niedużym pomieszczeniu. O tym jednak, czy rzeczywiście warto postawić właśnie na ten model, będziemy mogli przekonać się dopiero po rynkowej premierze i testach. Debiut został zaplanowany na 4 czerwca.

