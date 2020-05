Sony HT-G700 i HT-S20R to najnowsze soundbary japońskiego producenta. Obydwa mają narzędzia, dzięki którym mogą zamienić nasze salony w prywatne sale kinowe. Przynajmniej pod względem audio.

Coraz więcej osób przez dobre soundbary rozumie takie, które oferują dźwięk przestrzenny. To szansa na kinowe wrażenia w domu i na to, by jeszcze bardziej wczuć się w wydarzenia wyświetlane na ekranie. Jeśli jesteś w tej grupie, to mogą cię zainteresować dwa nowe modele Sony: HT-G700 i HT-S20R.

Obydwa nowe soundbary Sony oferują dźwięk przestrzenny, cechują się mocą 400 watów, mają zewnętrzne subwoofery w zestawie oraz oddają do naszej dyspozycji zarówno łączność przewodową (HDMI i USB), jak i bezprzewodową (Bluetooth). Na tym jednak podobieństwa właściwie się kończą.

Soundbar Sony HT-G700 – by usłyszeć każdy szczegół

Z jednej strony mamy Sony HT-G700 – 3.1-kanałowy soundbar obsługujący obie najważniejsze technologie dźwięku przestrzennego na rynku, a więc Dolby Atmos i DTS:X. Do tego jeszcze dochodzi autorska technologia Japończyków: Vertical Surround Engine, dzięki której dźwięk zdaje się otaczać i otulać widza.

G700 może się też pochwalić funkcją interpolacji, zmieniającej sygnał stereo w przestrzenny. Do tego: uwydatnianiem dialogów, dzięki czemu rozmowy bohaterów w filmach i serialach są lepiej słyszalne, jak również kilkoma różnymi trybami audio do wyboru.

Sony HT-S20R – by za dźwięk przestrzenny nie płacić zbyt wiele

Sony HT-S20R z kolei jest soundbarem 5.1-kanałowym, a właściwie zestawem, na który poza samą belką i subwooferem składają się jeszcze dwa tylne głośniki. Wszystko to po to, byśmy rzeczywiście mogli cieszyć się przestrzennym dźwiękiem, trafiającym do naszych uszu z każdej strony.

Ten drugi nie zapewni oczywiście takich tak dobrych efektów jak G700, ale jest też od niego zdecydowanie tańszy. Zapłacimy za niego 250, a nie 450 euro.

Źródło: Sony, FlatpanelsHD

