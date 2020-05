Sonos Arc cechuje się kinowym dźwiękiem przestrzennym, wygodną obsługą i nienaganną estetyką. To odpowiedź na pytanie o najlepszy soundbar, prosto z Kalifornii.

Najlepszy soundbar w ofercie firmy Sonos – Arc z Dolby Atmos

Postawmy sprawę jasno: Sonos Arc to najlepszy soundbar w ofercie kalifornijskiego producenta. Jedyny, który będzie w stanie zapewnić kinowy dźwięk przestrzenny tej klasy w naszych domach. A zrobi to za 3899 złotych – tyle kosztuje ten nowy sprzęt.

Na co możemy liczyć, wydając te niespełna cztery tysiące? Ano na grajbelkę z 11 głośnikami w środku, mającymi zapewniać nieprzeciętnie szeroką scenę z czystymi górami i intensywnymi basami. Dwa spośród tych przetworników są skierowane w górę, co pozwala na uzyskanie efektu 3D w zgodzie ze standardem Dolby Atmos – to pierwszy soundbar Sonos obsługujący tę technologię.

Sonos Arc to soundbar do kina domowego. I nie zdoła się tego wyprzeć

Producent z Kalifornii chwali się, że do współpracy przy optymalizacji dźwięku oferowanego przez Arc zaprosił profesjonalnych inżynierów z Oscarami na koncie. Dzięki temu możemy liczyć na kinowe wrażenia w swoich salonach i pokojach. Co istotne, soundbar potrafi samodzielnie dostosować profil dźwięku tak, by wszystko brzmiało w danym miejscu i momencie jak najlepiej.

O tym, że jest to soundbar stworzony z myślą o tych, którzy lubią oglądać seriale i filmy w domowym zaciszu, świadczy też obecność funkcji Speech Enhancement i Night Sound. Ta pierwsza uwydatnia dialogi, dzięki czemu są lepiej słyszalne, druga zaś tłumi nagłe, głośne dźwięki, takie jak eksplozje, aby nie pobudzić innych domowników czy sąsiadów.

Soundbar Sonos Arc jest również kompatybilny z Asystentem Google i oddaje do naszej dyspozycji gniazdo HDMI 2.1 z eARC (pozwalającym na wykorzystanie jego potencjału także w innych urządzeniach). Aktualnie trwa przedsprzedaż tego modelu – w białej i czarnej wersji kolorystycznej.

Źródło: Sonos

