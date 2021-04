Konferencje Galaxy Unpacked to już tradycja, chociaż w aktualnej sytuacji odbywają się wyłącznie online. Najważniejsze jest jednak to, że kolejna z nich została zaplanowana na końcówkę tego miesiąca.

Odbędzie się już 28 kwietnia i jeśli spojrzeć na materiały, której ją promują, to warto będzie rzucić okiem na nadciągające nowości. Producent zapowiada bowiem premierę najpotężniejszego Galaxy w historii.

Topowe smartfony z serii Galaxy S21 już trafiły do sprzedaży, na nowe Galaxy Note poczekamy do jesieni. Niemal wszystkie, w tym z reguły bardzo dobrze poinformowane źródła (między innymi Evan Blass) pozostają zgodne - nadciągają wydajne laptopy.

Jakie konkretnie? Wydaje się, że zobaczymy przynajmniej 3 modele, w tym Galaxy Book Pro i Galaxy Book Pro 360 z Windows 10, ekranami OLED o przekątnych 13,3 cala oraz 15,6 cala, a także procesorami Intel Core 11. generacji. Galaxy Book Pro 360, jak sugeruje nazwa, powinien posiadać ekran obracany o 360 stopni, a także obsługiwać Wi-Fi lub w droższym wariancie Wi-Fi i 5G. W przypadku Galaxy Book Pro oferowane mają być z kolei warianty Wi-Fi oraz Wi-Fi i LTE.

Dołączy do nich najprawdopodobniej mniejszy i mniej zaawansowany Galaxy Book Go. Również z Windows 10, ale jednocześnie z 14-calowym ekranem oraz nowym procesorem Qualcomm Snapdragon.

