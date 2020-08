Galaxy Buds Live to najnowsze słuchawki, jakie Samsung przygotował z myślą o sympatykach mobilnych gadżetów. Na pierwszy rzut oka wyróżnia je kształt, ale producent zapewnia, że nie tylko to.

Ruszyła przedsprzedaż Galaxy Buds Live

Podobnie jak smartfony Galaxy Note 20 i Galaxy Note 20 Ultra, smartwatch Galaxy Watch 3 oraz tablety Galaxy Tab S7 i Galaxy Tab S7+, również słuchawki Galaxy Buds Live od razu trafiają do przedsprzedaży. Także w tym przypadku można liczyć na prezent. Wcześniejsze zamówienia nagradzane są 4-miesięcznym dostępem do usługi TIDAL w wersji HiFi. Trzeba jednak zaznaczyć, że liczba prezentów jest ograniczona, a producent nie precyzuje tego określenia.

Przedsprzedaż potrwa do 21 sierpnia. Słuchawki Galaxy Buds Live oferowane są w kolorach miedzianym, białym i czarnym. Cena? Zainteresowani zapłacą 849 złotych.

Fasolki, bo to ładne i podobno wygodne

O Galaxy Buds Live plotkowano od kilku tygodni. Słuchawki od samego początku określane były jako fasolki i ostatecznie trudno zaprzeczać, że taki pseudonim dobrze do nich pasuje. Wynika to z ich kształtu, całą konstrukcję producent określa jako estetyczną, ale i nowatorską. To drugie to pochodna ułożenia elementów wewnętrznych poziomo (zwykle są ulokowane pionowo). Ergonomia ma stać na najwyższym poziomie i pozwalać na noszenie słuchawek nawet przez cały dzień, ale bez testów trudno się pod tym podpisać.

Od strony technicznej wymienić trzeba tutaj 12-milimetrowy głośnik i kanał basowy, trzy mikrofony, aktywną redukcję szumów (ANC) i akcelerometr. Wbudowana bateria 60 mAh ma wystarczać na 6 godzin / 8 godzin (odpowiednio z aktywnym i wyłączonym ANC), w zestawie ze słuchawkami znajdzie się etui ładujące (472 mAh). Nie zabrakło wbudowanych paneli dotykowych ułatwiających obsługę, całość jest odporna na zachlapania zgodnie z normą IPX2.

Do komunikacji ze smartfonem Galaxy Buds Live wykorzystają moduł Bluetooth. Kompatybilność obejmuje modele z systemem Android 5.0+ oraz iPhone'y 7 i nowsze. Kilka funkcji zarezerwowano na wyłączność serii Galaxy Note 20 - wykorzystywanie Galaxy Buds Live w roli mikrofonu bezprzewodowego, Tryb grania zmniejszający opóźnienia dźwięku czy Buds Together do łatwego udostępniania muzyki znajomym.

Źródło: Samsung

Warto zobaczyć również: