Znana marka wraca do płyt głównych. Kojarzycie ją z kart graficznych
Firma Sapphire do tej pory była kojarzona przede wszystkim z kartami graficznymi Radeon. Teraz producent poszerzył swoją ofertę o płyty główne, koncentrując się – podobnie jak w przypadku kart graficznych – na platformie AMD.
Firma Sapphire ma już doświadczenie w produkcji płyt głównych, choć wcześniej nie były one dostępne na naszym rynku. Teraz producent wraca do tego segmentu, wprowadzając model dla platformy AMD AM5 – i tym razem płyty trafią również do sprzedaży w Polsce.
Sapphire NITRO+ B850A WIFI 7
Sapphire NITRO+ B850A WIFI 7 to flagowy model producenta - należy do serii NITRO+ i wyróżnia się industrialną, czarno-szarą stylistyką z geometrycznymi akcentami. Płyta obsługuje procesory AMD Ryzen 7000, 8000 i 9000 pod gniazdo AM5, oferując złącze PCIe 5.0 x16 dla kart graficznych i M.2 PCIe 5.0 x4 dla najszybszych SSD – bez ograniczania przepustowości GPU.
Użytkownicy mogą zamontować do 256 GB pamięci DDR5, a przy dwóch modułach osiągnąć taktowanie do 8000 MT/s. Warto również zwrócić uwage na mocną sekcję zasilania (12+2+1 fazy) oraz rozbudowane chłodzenie - obejmuje ono także trzy sloty M.2.
Na pokładzie znalazł się kontroler Wi-Fi 7 (MediaTek MT7925), Ethernet 2,5 Gb/s, a także udogodnienia jak aktualizacja BIOS bez procesora czy diody diagnostyczne. Do wyjść obrazu przewidziano HDMI i DisplayPort.
Model NITRO+ B850A WIFI 7 jest już dostępny w sprzedaży – sugerowana cena to 189 USD (ok. 850 zł). Mówimy zatem o dosyć taniej propozycji, która ma zainteresować szerokie grono klientów.
Specyfikacja płyty głównej Sapphire NITRO+ B850A WIFI 7
- Podstawka: AMD AM5 (orocesory: AMD Ryzen 7000 / 8000 / 9000)
- Chipset: AMD B850
- Format: ATX (305 × 244 mm)
- Sekcja: 12+2+1, 55 A na fazę
- Pamięć RAM:
- 4× DIMM DDR5
- Maks. 256 GB (4× 64 GB)
- Do 8000 MT/s (OC)
- PCI Express:
- 1× PCIe 5.0 x16 (x16 elektrycznie)
- 1× PCIe 4.0 x16 (x4 elektrycznie, współdzielone z jednym M.2 PCIe 4.0)
- 1× PCIe 4.0 x16 (x2 elektrycznie)
- Magazyn danych:
- 1× M.2 PCIe 5.0
- 2× M.2 PCIe 4.0 (jedno współdzielone z PCIe 4.0 x4)
- 4× SATA 6 Gb/s
- Audio: Realtek ALC897, HD Audio 7.1
- Łączność przewodowa: Realtek RTL8125BG 2.5 GbE
- Łączność bezprzewodowa: MediaTek MT7925, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2.4/5/6 GHz) + Bluetooth 5.4
- Panel I/O:
- 1× DisplayPort 1.2
- 1× HDMI 1.4
- 1× RJ-45 (2.5 GbE)
- 2× anteny Wi-Fi
- 4× USB 2.0 (USB-A)
- 3× USB 3.2 Gen2 (USB-A)
- 1× USB 3.2 Gen2 (USB-C)
- 6× mini-jack
Tańsze płyty główne Sapphire
W ofercie sapphire znajdziemy też tańsze płyty główne - zarówno z nowszym gniazdem AM5, jak i starszym AM4:
- Sapphire NITRO+ B850M WIFI – 159 dol.
- Sapphire PULSE B850M WIFI – 139 dol.
- Sapphire PULSE A620AM – 99 dol.
- Sapphire B650M-E – 109 dol.
- Sapphire A520M-E – 69 dol.
Komentarze1