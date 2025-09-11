Znana marka wraca do płyt głównych. Kojarzycie ją z kart graficznych

Firma Sapphire do tej pory była kojarzona przede wszystkim z kartami graficznymi Radeon. Teraz producent poszerzył swoją ofertę o płyty główne, koncentrując się – podobnie jak w przypadku kart graficznych – na platformie AMD.

Firma Sapphire ma już doświadczenie w produkcji płyt głównych, choć wcześniej nie były one dostępne na naszym rynku. Teraz producent wraca do tego segmentu, wprowadzając model dla platformy AMD AM5 – i tym razem płyty trafią również do sprzedaży w Polsce.

Sapphire NITRO+ B850A WIFI 7

Sapphire NITRO+ B850A WIFI 7 to flagowy model producenta - należy do serii NITRO+ i wyróżnia się industrialną, czarno-szarą stylistyką z geometrycznymi akcentami. Płyta obsługuje procesory AMD Ryzen 7000, 8000 i 9000 pod gniazdo AM5, oferując złącze PCIe 5.0 x16 dla kart graficznych i M.2 PCIe 5.0 x4 dla najszybszych SSD – bez ograniczania przepustowości GPU.

Użytkownicy mogą zamontować do 256 GB pamięci DDR5, a przy dwóch modułach osiągnąć taktowanie do 8000 MT/s. Warto również zwrócić uwage na mocną sekcję zasilania (12+2+1 fazy) oraz rozbudowane chłodzenie - obejmuje ono także trzy sloty M.2.

Na pokładzie znalazł się kontroler Wi-Fi 7 (MediaTek MT7925), Ethernet 2,5 Gb/s, a także udogodnienia jak aktualizacja BIOS bez procesora czy diody diagnostyczne. Do wyjść obrazu przewidziano HDMI i DisplayPort.

Model NITRO+ B850A WIFI 7 jest już dostępny w sprzedaży – sugerowana cena to 189 USD (ok. 850 zł). Mówimy zatem o dosyć taniej propozycji, która ma zainteresować szerokie grono klientów.

Specyfikacja płyty głównej Sapphire NITRO+ B850A WIFI 7

Podstawka: AMD AM5 (orocesory: AMD Ryzen 7000 / 8000 / 9000)

Chipset: AMD B850

Format: ATX (305 × 244 mm)

Sekcja: 12+2+1, 55 A na fazę

Pamięć RAM: 4× DIMM DDR5 Maks. 256 GB (4× 64 GB) Do 8000 MT/s (OC)

PCI Express: 1× PCIe 5.0 x16 (x16 elektrycznie) 1× PCIe 4.0 x16 (x4 elektrycznie, współdzielone z jednym M.2 PCIe 4.0) 1× PCIe 4.0 x16 (x2 elektrycznie)

Magazyn danych: 1× M.2 PCIe 5.0 2× M.2 PCIe 4.0 (jedno współdzielone z PCIe 4.0 x4) 4× SATA 6 Gb/s

Audio: Realtek ALC897, HD Audio 7.1

Łączność przewodowa: Realtek RTL8125BG 2.5 GbE

Łączność bezprzewodowa: MediaTek MT7925, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2.4/5/6 GHz) + Bluetooth 5.4

Panel I/O: 1× DisplayPort 1.2 1× HDMI 1.4 1× RJ-45 (2.5 GbE) 2× anteny Wi-Fi 4× USB 2.0 (USB-A) 3× USB 3.2 Gen2 (USB-A) 1× USB 3.2 Gen2 (USB-C) 6× mini-jack



Tańsze płyty główne Sapphire

W ofercie sapphire znajdziemy też tańsze płyty główne - zarówno z nowszym gniazdem AM5, jak i starszym AM4: