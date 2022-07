Radeon RX 6500 XT w dopakowanej wersji? Czemu nie! Firma Sapphire postanowiła zaskoczyć klientów i przygotowała model z podwójną dawką pamięci VRAM.

Radeon RX 6500 XT to ekonomiczna karta graficzna, która została zaprojektowana z myślą o tanich komputerach do gier – model ten jest dostępny od kilku miesięcy, ale ostatnio pojawiła się jego nowa wersja.

Sapphire Radeon RX 6500 XT w wersji z 8 GB pamięci VRAM

Firma Sapphire przygotowała nową wersję karty Radeon RX 6500 XT Pulse – to model Radeon RX 6500 XT Pulse 8GB. Na pierwszy rzut oka obydwie konstrukcje wyglądają bardzo podobnie, ale warto przyjrzeć się specyfikacji.

Model Sapphire Radeon RX 6500 XT Pulse 4GB Sapphire Radeon RX 6500 XT Pulse 8GB Układ graficzny AMD Navi 24 XT AMD Navi 24 XT Procesory strumieniowe 1024 1024 Taktowanie/Boost 2685/2825 MHz 2695/2855 MHz Pamięć wideo 4 GB GDDR6 64-bit 8 GB GDDR6 64-bit Taktowanie pamięci 18 000 MHz 18 000 MHz Zasilanie 6-pin 8-pin

Producent zastosował układ graficzny AMD Navi 24 XT z 1024 jednostkami cieniującymi o nieco podniesionych zegarach. Najważniejsza zmiana dotyczy pamięci wideo, bo na pokładzie znalazło się aż 8 GB pamięci GDDR6 64-bit - to dwukrotnie większa pojemność niż w przypadku standardowej wersji RX 6500 XT Pulse.

Karta ma ustawiony limit mocy na 130 W, ale wymaga podłączenia 8-pinowej wtyczki zasilającej (w zwykłym modelu wystarczy 6-pinowa). Chłodzenie pozostało nietknięte – to autorski cooler Dual-X z dwoma wentylatorami.

Radeon RX 6500 XT z podwójną dawką pamięci – czy to ma sens?

Radeon RX 6500 XT to ekonomiczna konstrukcja, która nadaje się do grania w rozdzielczości 1080p na niskich lub średnich ustawieniach. Podwojenie VRAM teoretycznie powinno się przydać przy wyższych ustawieniach, gdzie karcie zaczyna już brakować pamięci, co ogranicza jej osiągi.

Sens nowej wersji będzie jednak zależeć od wyceny, ale... ta jeszcze nie jest znana. Standardowe Radeon RX 6500 XT (4 GB) można kupić za około 900 – 1000 złotych, ale dokładając 500 – 600 zł można znaleźć tańsze wersje dużo wydajniejszego modelu Radeon RX 6600. Radeon RX 6500 XT w wersji 8 GB musiałby zatem kosztować maksymalnie 1100 - 200 złotych, aby był opłacalną propozycją.

Źródło: Sapphire, YouTube @ FPS TEST